Obre un nou gimnàs a Sabadell

La cadena britànica de gimnasos Énergie Fitness ha obert recentment a Sabadell el seu centre més gran d’Espanya, l’onzè a l’Estat des que la companyia va aterrar-hi l’any 2021. El nou gimnàs està ubicat en el passatge de l’Enginyer Playà, 22 (Gràcia), i ocupa una superfície de 3.000 metres quadrats. Segons l'empresa, ja compta amb un miler d’abonats. “Més que un gimnàs, Sabadell aspira a convertir-se en un espai de salut, creixement personal i connexió amb la comunitat local”, apunta Carla Sucarrat, directora d’operacions d’Énergie Fitness Iberia.
Segons defensen des de la companyia, la proposta d’entrenament és “completa i accessible, dissenyada per adaptar-se a persones amb diferents nivells d’experiència”. A l'equipament hi ha diversos espais, com el 'thé Yard', que consisteix en un entrenament HIFT, i el 'Zenstudio', un espai per “conectar-se amb un mateix” en què s’ofereixen classes de ioga, meditació, pilates i barre, entre altres. “L’objectiu és acompanyar a les persones en un procés de transformació integral, ajudant-les a adoptar un estil de vida més actiu, conscient i sostenible”, afegeix Sucarrat.
Completen les instal·lacions un espai per a classes dirigides, una sala de pes lliure i una àrea de força, així com una zona funcional i un espai dedicat a entrenaments OCR, amb una desena de professionals. “El concepte de salut està canviant ràpidament. La IA i els nous sistemes permeten programar entrenaments més precisos i personalitzats”, afegeix Esther Velilla, sòcia fundadora, mànager i franquiciada del nou centre sabadellenc.