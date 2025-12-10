FOTOS | Has vist que circula per Sabadell un vagó d'FGC diferent dels altres?

El Vagó de la Ciència ja circula des d’ahir a la línia Barcelona–Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i fa parada en totes les estacions de Sabadell. Es tracta d’un dels vagons d’un tren regular que durant el curs 2025-2026 oferirà continguts divulgatius centrats en la diversitat social. La iniciativa, impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i FGC, arriba enguany a la seva tercera edició.
A l’interior del vagó, els passatgers trobaran informació i il·lustracions sobre vuit àmbits: diversitat humana; gènere; violència masclista i drets de les dones; diversitat LGBTI+; diversitat religiosa; diversitat ètnica i racialització; i discapacitat i accessibilitat. Tots els continguts es poden ampliar escanejant codis QR que enllacen a audioguies creades expressament per al projecte.
L’experiència es completa amb el pòdcast Vagó de la Ciència, amb dotze capítols disponibles al web del projecte i a Spotify i Ivoox, que aprofundeixen en les línies d’investigació de personal de la UAB relacionades amb la diversitat.
Què és el Seient de l'Especialista?
El vagó també manté una de les activitats que més curiositat genera entre els usuaris: el Seient de l’Especialista. Periòdicament, un investigador o investigadora de la UAB farà el trajecte entre plaça Catalunya i la Universitat Autònoma, en un seient identificat, disponible per respondre dubtes i conversar amb els passatgers. Un format pensat per apropar la recerca a la ciutadania d’una manera directa i sense formalitats.
La temàtica del vagó connecta amb l’any temàtic de la UAB, “Unidiversitat. Tothom és UAB”, que busca posar en valor la pluralitat de la comunitat universitària i de la societat. El rector, Javier Lafuente, va destacar durant la presentació que el contingut vol “reflectir la pluralitat del coneixement de la Universitat” i contribuir al reconeixement de la diversitat com una riquesa social. Per part d’FGC, el president Carles Ruiz va remarcar que els trens “no són només un mitjà de transport fiable”, sinó espais on també s’hi pot afavorir la reflexió i el coneixement.
Participació investigadora i suport institucional
Prop d’una quinzena d’investigadores i investigadors de diverses facultats i centres de recerca de la UAB han participat en la preparació dels continguts d’aquesta edició. Algunes de les línies treballades provenen de departaments com Sociologia, Psicologia Social, Ciència Política, Biologia o Traducció i Interpretació, així com del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i del Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN).