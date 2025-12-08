Queixes pel trànist a Covadonga: “És la segona Gran Via”

“L’apacament a Covadonga és per a tothom menys per als veïns del barri”, lamenten unes veïnes mentre busquen plaça als voltants del carrer de Covadonga. Veïns de Covadonga tornen a denunciar la manca d'aparcament i la saturació a la cruïlla entre Tres Creus i Covadonga, un punt que consideren especialment tens per la velocitat dels vehicles, el soroll constant i les dificultats per descansar. “És com viure a plena Gran Via, el nostre carrer és l’alternativa perfecta, un by-pass, la segona gran artèria”, explica Lluïsa Ferrer, resident del barri, que lamenta que molts conductors no respecten els senyals ni els passos de vianants. Les queixes no són noves, però s’han intensificat en els darrers mesos coincidint amb el debat sobre els futurs projectes que arribaran al barri, com el grau d’Infermeria a l’Artèxtil.
Una percepció que comparteixen molts altres residents del barri. Segons un estudi encarregat per l’associació de veïns el 2023, vuit de cada deu vehicles que travessen Covadonga no són del barri: utilitzen els carrers com una alternativa ràpida a la Gran Via, sense semàfors i amb menys retencions. “Al matí, migdia i tarda, és insuportable”, assegura Sílvia Blasco, que hi viu des de fa més d’una dècada. “Fums, clàxons, soroll… I cada cop més difícil aparcar”. I és que una altra preocupació recurrent és la manca de places lliures. “Covadonga és l’aparcament del Centre, de l’ESDI, del Taulí i de qualsevol que arriba d’altres barris”, afirma Marta Jorba, que assegura que fins que arriba la nit “és gairebé impossible aparcar”. Per això, els veïns reclamen habilitar un espai d’aparcament a la Fira per absorbir part del trànsit procedent de Torre-romeu i altres zones i, així, reduir el nombre de vehicles que entren al Centre.
D’altra banda, el president de l’associació de veïns, Bill Phillips, recorda que fa més de cinc anys que demanen “una zona verda per als residents”. “Ara no s’ho descarta, però tampoc hi ha calendari, i el barri necessita una pacificació real”. Phillips defensa també trencar la continuïtat del carrer Covadonga entre Tres Creus i Carretera de Caldes per evitar que funcioni com a alternativa ràpida a la Gran Via, així com modificar sentits de circulació i reordenar l’aparcament per reduir la velocitat i els embussos. La cruïlla entre Tres Creus i Covadonga és,de fet, un dels punts que més preocupa. Segons explica Jose Angel Salcedo, “els cotxes que volen girar cap al Centre queden atrapats perquè el semàfor que dona accés a la Gran Via es posa en vermell molt ràpid i es genera un tap constant”.
L’Ajuntament assegura que “coneix la situació i està estudiant les propostes dels veïns”, tot i que encara no concreta cap actuació ni cap calendari.