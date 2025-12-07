ARA A PORTADA

FOTOS | La Verge de Gràcia celebra la seva tradicional 'Tarde de Villancicos'

El 'guiso de patas' i les nadales han estat els protagonistes d'aquest diumenge

  • 'Tarde de Villancicos' a la Verge de Gràcia -
Publicat el 07 de desembre de 2025 a les 19:02

El  Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia ha celebrat aquest diumenge 7 de desembre amb gran èxit la 'Tarde de Villancicos' i 'Guiso de Patas'. L’esdeveniment ha reunit socis i veïns en un ambient de germanor, música i dansa. Una jornada que referma les arrels culturals i l’esperit solidari de l’entitat. 

FOTOS DE DAVID CHAO:

