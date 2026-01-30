Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Sabadell ha escollit Laia Girós Barrès com a nova presidenta la secció local del partit i es converteix en la primera dona en ocupar aquesta responsabilitat a Sabadell. La formació inicia una nova etapa amb la renovació de la seva executiva local.
La nova executiva, expliquen en un comunicat, es fixa com a un dels principals objectius continuar enfortint el projecte d’ERC a la ciutat, "consolidant una organització arrelada al territori, amb presència activa als barris i una relació estreta amb el teixit social i associatiu de Sabadell". El projecte aposta "per una ciutat més justa, feminista, verda i cohesionada, amb la ciutadania al centre de l’acció política".
En l’àmbit organitzatiu, Glòria Llobet i Torres assumeix la Secretaria General, mentre que Quim Belmonte Garcia serà el responsable de la Secretaria d’Organització i també de la Secretaria d’Imatge i Comunicació. La Secretaria de Política Municipal recau en Salvador Gamell. Alba Torras i Muñoz liderarà Feminismes i Ramon Henares i Altimira serà el responsable de Finances. En l’àmbit ambiental, Jordi Aparicio i Rossell assumeix la Secretaria de Transició Ecològica i Benestar Animal. L’equip es completa amb Jaume Oliveras a la Secretaria de Mobilització, Iolanda Furriols i Busquets com a responsable de la Secretaria d’Entitats i Manel Ruiz i Gil, que contribuirà al reforç del treball als barris i al contacte amb el veïnat.
A les primeres paraules de Laia Girós com a presidenta, la sabadellenca ha remarcat que "hi ha necessitat de seguir enfortint el projecte d'Esquerra Republicana a la nostra ciutat, i ho fem amb una executiva formada per persones amb experiencies i vivéncies molt diverses, moltes d'elles vinculades a entitats i col·lectius de Sabadell", Girós afegeix "aquesta nova etapa neix amb una forta sensació d'equip, de treball compartit i de voluntat de sumar, escoltar i construir un projecte col·lectiu útil per a la ciutat".