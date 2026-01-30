Els Iaioflautes de Sabadell denuncien la despesa armamentística prevista per l'estat

El col·lectiu Iaioflautes de Sabadell s'ha concentrat avui 30 de gener a les 17.30 h al Racó del Campanar. El motiu de la protesta és la manca d'inversions en serveis socials bàsics, sanitat, ensenyament, habitatge que contrasta amb les inversions en defensa previstes pel Govern d'Espanya. Aquesta entitat està integrada en el moviment estatal "YAYO FLAUTAS", reivindicant el dret als serveis públics i en contra de les injustícies socials. Aquest col·lectiu es va crear com a resultat del fenomen del 15-M conegut també com el moviment dels indignats l'any 2011.
Tere Ibáñez -integrant del col·lectiu-, manifesta: "Ens agradaria que més gent se sumés a reclamar a les institucions, estem perdent drets i beneficis socials que van costar aconseguir durant molts anys". "Avui informem els vianants i repartim butlletins als quals detallem el cost de l'armament militar i el que es podria construir amb aquests diners: escoles, hospitals, residencies habitatges públics". La Tere i les seves companyes i companys, diuen "tenim moltes visites mèdiques a l'agenda, per també tenim molta força per continuar mobilitzar-nos i ser visibles per intentar conscienciar a més persones".
Ibáñez detalla en què consisteix la concentració que fan avui, "donarem dues voltes a l'Ajuntament i al Passeig i finalment llegirem un comunicat en què recalquem que les despeses militars representen un atemptat contra els nostres drets, i ho justifiquem amb la lectura de set punts". El polèmic 5% del PIB "que exigeix Trump i la seva eina de guerra l'OTAN, representen 800.000 milions que ha d'aportar Europa", consideren tot plegat una gran mentida en favor del negoci de les armes.
DAVID CHAO: