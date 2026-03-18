Sabadell En Comú Podem presenta una moció per impulsar el compromís amb el "No a la guerra"

Sabadell En Comú Podem ha condemnat, en un comunicat, el bombardeig dels Estats Units contra l’Iran, dut a terme el passat 28 de febrer en coordinació amb Israel, i alerten que aquest fet suposa “un salt qualitatiu en l’escalada bèl·lica” a l’Orient Mitjà. La formació considera que l’operació incrementa de manera evident el risc d’un conflicte regional amb conseqüències imprevisibles per a la seguretat internacional. Des del partit adverteixen que aquesta actuació vulnera els principis bàsics del dret internacional i de la Carta de les Nacions Unides, que estableixen límits clars a l’ús de la força i obliguen els Estats a resoldre els conflictes per vies pacífiques. “Quan es normalitzen accions militars al marge d’aquest marc, es debiliten els mecanismes multilaterals i es posa en risc la seguretat col·lectiva”, assenyalen.
Els Comuns posen especial èmfasi en les conseqüències humanitàries, advertint que la població civil és la més afectada, "amb morts, ferits, desplaçaments forçats i destrucció d’infraestructures". També alerten de l’impacte econòmic global, especialment per un encariment del carburant, i reclamen ampliar "l’escut social" per protegir la ciutadania. El comunicat critica la política exterior dels Estats Units i rebutja les amenaces del president Donald Trump a Espanya, defensant la necessitat de denunciar vulneracions del dret internacional. A nivell intern, també qüestionen el posicionament de la dreta i l’extrema dreta. "Per tot això, aquest Ajuntament condemna la guerra i l’escalada bèl·lica com a instrument de política exterior, i considera imprescindible activar amb urgència la via diplomàtica, reforçar el paper de les institucions multilaterals i fer una crida social clara a defensar la pau", conclouen.
Quins acord proposa el grup?
- Condemnar el bombardeig del govern dels Estats Units contra l'Iran i denunciar la vulneració de la Carta de les Nacions Unides
- Rebutjar qualsevol amenaça o xantatge comercial o diplomàtic contra l’Estat espanyol
- Instar el Govern de l’Estat espanyol i la Unió Europea a impulsar de manera immediata iniciatives diplomàtiques i multilaterals
- Reclamar que la Unió Europea respongui amb autonomia i amb polítiques de protecció social
- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la defensa universal dels drets humans
- Exigir al President del Govern que ampliï l’Escut Social per protegir la ciutadania
- Condemnar la guerra i fer una crida a la societat catalana i espanyola, a les entitats socials, sindicals i pacifistes, a mobilitzar-se i a sortir als carrers en defensa del 'No a la guerra'
- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i als grups municipals del consistori