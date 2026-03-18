Sabadell

Sabadell En Comú Podem presenta una moció per impulsar el compromís amb el "No a la guerra"

La formació alerta de l’escalada bèl·lica i proposa acords per defensar el dret internacional, ampliar l’escut social i impulsar una resposta europea amb autonomia i protecció ciutadana

  • Persones manifestant-se a la plaça de Sant Roc -
Publicat el 18 de març de 2026 a les 17:17
Actualitzat el 18 de març de 2026 a les 17:18

Sabadell En Comú Podem ha condemnat, en un comunicat, el bombardeig dels Estats Units contra l’Iran, dut a terme el passat 28 de febrer en coordinació amb Israel, i alerten que aquest fet suposa “un salt qualitatiu en l’escalada bèl·lica” a l’Orient Mitjà. La formació considera que l’operació incrementa de manera evident el risc d’un conflicte regional amb conseqüències imprevisibles per a la seguretat internacional. Des del partit adverteixen que aquesta actuació vulnera els principis bàsics del dret internacional i de la Carta de les Nacions Unides, que estableixen límits clars a l’ús de la força i obliguen els Estats a resoldre els conflictes per vies pacífiques. “Quan es normalitzen accions militars al marge d’aquest marc, es debiliten els mecanismes multilaterals i es posa en risc la seguretat col·lectiva”, assenyalen.

Els Comuns posen especial èmfasi en les conseqüències humanitàries, advertint que la població civil és la més afectada, "amb morts, ferits, desplaçaments forçats i destrucció d’infraestructures". També alerten de l’impacte econòmic global, especialment per un encariment del carburant, i reclamen ampliar "l’escut social" per protegir la ciutadania. El comunicat critica la política exterior dels Estats Units i rebutja les amenaces del president Donald Trump a Espanya, defensant la necessitat de denunciar vulneracions del dret internacional. A nivell intern, també qüestionen el posicionament de la dreta i l’extrema dreta. "Per tot això, aquest Ajuntament condemna la guerra i l’escalada bèl·lica com a instrument de política exterior, i considera imprescindible activar amb urgència la via diplomàtica, reforçar el paper de les institucions multilaterals i fer una crida social clara a defensar la pau", conclouen. 

Quins acord proposa el grup?

  1. Condemnar el bombardeig del govern dels Estats Units contra l'Iran i denunciar la vulneració de la Carta de les Nacions Unides
  2. Rebutjar qualsevol amenaça o xantatge comercial o diplomàtic contra l’Estat espanyol
  3. Instar el Govern de l’Estat espanyol i la Unió Europea a impulsar de manera immediata iniciatives diplomàtiques i multilaterals
  4. Reclamar que la Unió Europea respongui amb autonomia i amb polítiques de protecció social
  5. Reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la defensa universal dels drets humans
  6. Exigir al President del Govern que ampliï l’Escut Social per protegir la ciutadania 
  7. Condemnar la guerra i fer una crida a la societat catalana i espanyola, a les entitats socials, sindicals i pacifistes, a mobilitzar-se i a sortir als carrers en defensa del 'No a la guerra'
  8. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i als grups municipals del consistori

