Sabadell registra l'hivern més plujós des del de 1971-1972

Sabadell va tancar l'hivern meteorològic més plujós des que hi ha registres a la ciutat, segons les dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya. Amb una suma de 292,9 litres per metre quadrat entre els mesos de desembre, gener i febrer, l'hivern meteorològic 2025-2026 ha superat amb escreix el segon i el tercer períodes trimestrals que més litres havien registrat fins ara: l'hivern 2020-2021 amb un total de 238,9 mm de precipitació acumulada i el 2008-2009, amb 184,8 mm. "En meteorologia, diem hivern als mesos de desembre, gener i febrer", aclareix Aleix Serra, tècnic del Meteocat. Enguany, no hi ha hagut cap fenomen meteorològic destacat que expliqui la quantitat de ruixats que han arribat a la ciutat, sinó que ha estat fruit de "diversos episodis recurrents": "Altres hiverns han estat marcats per borrasques destacables, com el temporal Glòria del 2020. En aquest, en canvi, no es detecta cap fet concret que ho expliqui", exposa Serra.
A la capital vallesana, les precipitacions es van repartir més durant diversos dies del mes de desembre, mentre que al gener i al febrer es van concentrar més en dos o tres dies concrets. Si bé l'estació meteorològica del Meteocat a Sabadell es va inaugurar el 2009, hi ha registres històrics de municipis pròxims, com Terrassa o Caldes de Montbui, que serveixen per treure conclusions de la magnitud de les xifres registrades aquest hivern. "A l'estiu no es pot, però per les pluges d'hivern té molt sentit agafar dades de municipis pròxims i de característiques semblants", exposa al tècnic. Per això, el d'enguany ha estat l'hivern més plujós des del 1971-1972, fa 54 anys, quan es van acumular més de 361 litres per metre quadrat en tres mesos. El de 1995-1996, d'altra banda, va ser molt semblant a aquest que hem passat, quan es van registrar 292,6 mm, tan sols 0,3 mm menys que enguany, mentre que el de 1996-1997 va ser de 292,8 mm.
Molt plujós, però força càlid
Tot i les xifres de precipitació registrades aquest hivern passat, les altes temperatures han sigut força protagonistes durant aquests tres darrers mesos. Segons les dades facilitades pel Meteocat, l'hivern 2025-2026 ha estat el quart més calorós des que hi ha registres a Sabadell amb una temperatura mitjana de 9 ºC. Des del 2009, ha estat superat pels hiverns 2019-2020 (9,5 ºC), 2015-2016 (9,7 ºC) i 2023-2024 (9,8 ºC). "La pluja i el fred no sempre van lligats. De fet, com que hi ha hagut tants dies de núvol i vent és complicat que faci fred a la nit", exposa Aleix Serra. "Hi ha una qüestió de percepció, sovint, i aquest any ha passat molt", agrega. A la resta de Catalunya, la dinàmica ha estat la mateixa: mesos força plujosos per episodis continuats i temperatures força elevades.