El Diari de Sabadell, reconegut amb el Premi Nacional de Comunicació

El Diari de Sabadell ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat 2025, un reconeixement que fa valdre la trajectòria i el compromís del rotatiu amb la informació local i el territori. El guardó, concedit pel Govern de la Generalitat de Catalunya, s’atorga ex aequo amb el programa 'Hospital de proximitat', coproduït per TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL). El jurat destaca el Diari de Sabadell com una "capçalera de referència del periodisme local català, hereva d’una llarga tradició periodística i profundament vinculada a la vida informativa, cívica i cultural de la ciutat i del Vallès". A banda, també fa referència a la "continuïtat i la capacitat d’adaptació als nous temps" com a element clau per al pluralisme informatiu que reforça el valor d’un projecte arrelat al territori. Precisament, el reconeixement arriba quan el Diari tot just comença a celebrar els 50 anys, que complirà el 2 d'abril de 2027.
La cerimònia de lliurament dels premis d'enguany serà doblement especial perquè tindrà lloc el pròxim 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell.
Els Premis Nacionals de Comunicació 2025 reconeixen l’excel·lència en el camp de la comunicació a Catalunya i en llengua catalana. En aquesta edició, també han estat premiats el Banc Sabadell, la plataforma 3Cat, RAC1, RTVE Catalunya, la periodista Esther Vera i Justo Molinero. El Banc Sabadell ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa per la campanya de màrqueting i comunicació realitzada al llarg de tot el procés de l'opa del BBVA. Segons apunten des del Govern de la Generalitat, el premi se'ls ha atorgat "per haver sabut connectar durant 17 mesos les preocupacions, reptes i motivacions dels petits accionistes amb missatges propers, enginyosos i senzills".
D'altra banda, la plataforma 3Cat, en la categoria de comunicació digital, per la seva consolidació com a entorn audiovisual adaptat als nous hàbits; i RAC1, en la categoria radiofònica, per superar el milió d’oients diaris en el marc del seu 25è aniversari. RTVE Catalunya ha estat distingida en l’àmbit televisiu pels més de 60 anys de trajectòria en català i per la defensa de la llengua, mentre que Esther Vera ha estat premiada en premsa per la seva contribució a consolidar el diari ARA "com una de les referències de referència". Finalment, Justo Molinero ha rebut el Premi Nacional d'Honor com a reconeixement a "una carrera professional radiofònica i empresarial d'èxit" després d'una trajectòria al capdavant de Radio Tele Taxi.
Premis creats el 1999
La Generalitat de Catalunya va crear els Premis Nacionals de Comunicació l'any 1999 amb motiu del 75è aniversari de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya, EAJ-1 Ràdio Barcelona, que va ser distingida. Així, l'objectiu dels guardons és reconèixer les aportacions més rellevants en l'àmbit de la comunicació a Catalunya.
Aleshores també va rebre un reconeixement en l'àmbit de les telecomunicacions el consorci Localret que, el seu dia, va impulsar i presidir l'alcalde de Sabadell Antoni Farrés. L'any passat, un altre sabadellenc, Ricard Ustrell, va ser protagonista dels guardons en rebre el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. Antoni Bassas, Jordi Basté, Carles Capdevila, Tatiana Sisquella (pòstum), Rosa Maria Calaf i Júlia Otero són altres personalitats que han rebut el guardó. En l'àmbit de mitjans, capçaleres com El 9 Nou, La Vanguardia en català, el Grup Segre i Nació i Osona.com (del Grup Edicions de Premsa Local, que inclou el Diari de Sabadell) també han rebut el Premi Nacional de Comunicació en anteriors edicions.