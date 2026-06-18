El PP reclama una ciutat més 'pet friendly': més àrees per a gossos i espais d'hidratació

Més àrees per a gossos als barris de Sabadell. El grup municipal del Partit Popular de Sabadell presentarà al pròxim ple una moció per impulsar una xarxa municipal d’àrees canines, espais de benestar animal i mesures d’adaptació climàtica amb l’objectiu de convertir la ciutat en un entorn més amable per als animals de companyia i les famílies que hi conviuen. "Cada vegada són més les llars sabadellenques que tenen gossos o altres animals de companyia i aquesta realitat requereix una planificació específica dels espais públics", exposen des del partit.
La portaveu del grup municipal, Cuca Santos, considera que l’actual xarxa d’àrees canines "és insuficient" i presenta "desequilibris" entre barris. “Volem una ciutat que cuidi millor els animals, però també que faciliti la convivència entre tots els veïns. Més àrees canines signifiquen també més neteja, menys conflictes i espais millor adaptats per a cada ús”, afirma. Per la seva banda, la coordinadora de Benestar Animal del PP de Sabadell, Eva Prat, defensa que “una ciutat moderna també es mesura per com cuida els seus animals”. En aquest sentit, considera que apostar pel benestar animal contribueix a millorar la qualitat de vida i la convivència ciutadana.
Entre les principals mesures plantejades destaca la creació d’un Pla Director Municipal d’Àrees Canines que permeti planificar nous espais a tots els districtes de la ciutat. La moció també proposa estudiar noves ubicacions en places i zones públiques, així com millorar les instal·lacions existents, especialment la del Parc de Catalunya. La iniciativa incorpora també planteja instal·lar més fonts d’aigua adaptades per a animals, augmentar les zones d’ombra i crear una xarxa municipal d’espais de refresc per a mascotes en grans parcs urbans com el Parc de Catalunya, el Parc del Nord, el Parc Central del Vallès, el Parc de les Aigües i els futurs jardins del Sud. Segons la proposta, aquests espais podrien incorporar jocs d’aigua de baixa pressió, fonts interactives, circuits recreatius o petites làmines d’aigua pensades perquè els animals es puguin refrescar de manera segura durant els episodis de calor intensa.
La moció també reclama reforçar el manteniment dels parcs i les àrees canines mitjançant plans específics de desbrossament, neteja i conservació i reduir riscos derivats de la presència d’espigues, puces, paparres i altres elements que poden afectar la salut dels animals. A més, la proposta inclou campanyes de sensibilització sobre la tinença responsable, la recollida d’excrements, la neteja d’orins i l’ús correcte dels espais públics. També planteja reforçar la vigilància davant conductes incíviques reincidents.
Una quinzena d'espais
A la ciutat hi ha censats uns 12.000 gossos segons les darrers dades disponibles –uns registres aproximats, perquè no tots els propietaris registren els seus animals, malgrat que és obligatori– i quinze zones per a gossos o espais on poden caminar deslligats. Sabadell disposa de cinc zones d'ús compartit on els gossos poden anar deslligats: la plaça de Bosch i Gimpera, Parc de la Romeua, Parc de la Clota, Parc de Catalunya i Ronda d'Orient. Es preveu la posada en marxa d'una de nova, a Can Llong. Des del 2020, el nombre d’àrees específiques per a gossos gairebé s’ha duplicat, passant de 7 a 15, i es preveu la nova incorporació al parc d’Odessa que inclourà la zona d’esbarjo canina.