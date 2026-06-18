Veïns de l’Eix Macià denuncien que viuen envoltats de zona blava: “Cal estudiar una fórmula per als residents”

"Aparcar a l’entorn de l’Eix Macià és una gimcana". Veïns de aquesta zona de la Creu Alta, especialment de la zona més propera a El Corte Inglés, denuncien les dificultats creixents per aparcar al seu propi barri. Asseguren que la concentració de places de zona blava els obliga a buscar estacionament lluny de casa seva o, en la majoria de casos, l’única alternativa és recórrer a places de pàrquing privades, molt sol·licitades. Davant d’aquesta situació, reclamen que l’Ajuntament estudiï fórmules que permetin als residents estacionar amb condicions especials.
Una de les reivindicacions més repetides entre els residents és l'impuls d’un sistema específic per als veïns. Jordi Bofar, veí de la zona, lamenta que Sabadell no disposi de bonificacions o tarifes reduïdes per als residents de les zones blaves, una mesura que sí que existeix en altres municipis. Considera que la problemàtica és especialment evident als carrers més propers a El Corte Inglés, on els residents es veuen més penalitzats que en altres sectors de la ciutat. Assenyala que, fins i tot quan hi ha nombroses places lliures, els veïns no poden estacionar-hi sense pagar la mateixa tarifa que qualsevol altre conductor. També critica les dificultats per aturar-se uns minuts davant de casa per descarregar el vehicle o fer una gestió ràpida sense exposar-se a una sanció. “Resulta especialment frustrant que siguem els veïns qui suportem les conseqüències de l’atracció que genera un gran equipament comercial com El Corte Inglés i que, a sobre, haguem de pagar per aparcar al nostre propi barri”, sosté.
De la seva banda, Miguel Corbelle, veí de l’avinguda de Francesc Macià, explica que la seva família disposa de dues places de pàrquing privades perquè considera que, sense elles, la situació seria pràcticament insostenible. “Es triga mitja hora a trobar un lloc que no sigui zona blava. Has d’anar fins al carrer Prat de la Riba, a l’altura del Club de Tennis, que ja és lliure”, afirma. Segons relata, durant la nit és més fàcil estacionar a prop del domicili, però l’endemà el vehicle s’ha de retirar quan entra en funcionament la regulació.
En la mateixa línia s’expressa Antònia Sillero, que considera necessari implantar un sistema específic per als residents. Explica que moltes tardes, nits i dies sencers les places regulades queden pràcticament buides. “No té sentit aparcar en una zona que se suposa que és de rotació i haver de baixar de casa cada dues hores per posar un tiquet”, argumenta. Per això defensa la creació d’algun tipus d’identificació que permeti als residents estacionar mitjançant una tarifa reduïda, o fins i tot gratuïtament. Tot i això, reconeix que una part dels habitatges de la zona ja es van construir amb places de pàrquing associades.
Les dificultats també afecten els nous residents. Jaime Fernández, que es va traslladar recentment a la Creu Alta procedent d'un altre municipi, explica que no disposa de plaça d’aparcament i que li està resultant molt complicat trobar-ne una de lloguer. Davant d’aquesta situació, assegura que acaba aparcant habitualment a Can Rull i que ha optat per prioritzar el transport públic. “Pràcticament no puc fer ús del cotxe”, resumeix. Per la seva banda, Carla Chacón considera que l’administració hauria de plantejar alternatives per als residents. “S’ha de buscar un pla B. Habilitar part dels aparcaments per a nosaltres”, reclama.
Des de l’Ajuntament asseguren que són conscients de "les dificultats que poden tenir alguns residents en zones amb una elevada activitat comercial i de serveis". Així i tot, fonts municipals sostenen que "actualment no està previst aplicar descomptes ni condicions especials per als residents". El consistori defensa que la zona blava "té com a objectiu afavorir la rotació de vehicles i facilitar l’accés a les persones que es desplacen a la zona per treballar, comprar o fer ús dels equipaments", i defensen que es tracta de trobar “un equilibri entre les necessitats del conjunt de la ciutadania, el comerç i l’activitat econòmica de la zona”.
El futur aparcament, en obres
A les dificultats habituals s’hi afegeix una circumstància temporal que, segons els veïns, ha agreujat encara més la situació. Des del mes de març, el solar de l’Eix Macià que es feia servir com a aparcament està fora de servei a causa de les obres de remodelació que s’hi estan duent a terme. El projecte preveu la reconfiguració de 240 places —220 per a vehicles i 20 per a motocicletes—, amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i vuit punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Els residents, però, consideren que aquesta actuació no resoldrà el problema de fons. Argumenten que les noves places se situen en una zona que ja registra una elevada demanda d’estacionament i recorden que, abans de les obres, aquell espai ja funcionava com a aparcament. “Ja es feia servir i teníem exactament el mateix problema de manca d’aparcament gratuït al barri”, conclouen.