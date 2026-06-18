Sabadell aplaudeix els guanyadors dels Premis Literaris Joan Oliver: quins textos han estat guardonats?

El Casal Pere Quart va acollir dimecres l’acte de lliurament de la 45a edició dels Premis Joan Oliver, un certamen que té com a objectiu fomentar la creació literària en català entre infants i joves d’entre 11 i 18 anys i retre homenatge a la figura de Pere Quart.
En aquesta edició s’hi van presentar 110 treballs, 72 en la modalitat de prosa i 38 de poesia, procedents d’onze centres educatius de la ciutat. L’acte va comptar amb la presència del regidor d’Educació, Manuel Robles, i de Sílvia Oliver, filla de l’autor sabadellenc. La cerimònia va ser dinamitzada per alumnat de 6è de primària de l’Escola Vedruna-Immaculada.
Pel que fa als primers premis, en la categoria A de prosa (11 i 12 anys) el jurat va distingir Guerra de coixins, de Mateu Foch Domínguez, alumne del Col·legi Salesians Sabadell. En la categoria B (13, 14 i 15 anys), el primer premi va ser per a Tips per fingir humanitat, de Nora Ruiz Sabaté, de l’Escola Vedruna-El Carme, mentre que en la categoria C (16, 17 i 18 anys)el guardó va recaure en Quan el gall no canta, de Claudia Trabajo Sobrado, de l’Institut Jonqueres.
En poesia, la guanyadora de la categoria A va ser Violeta Permanyer Trepat, del Col·legi Sagrada Família, amb l’obra La dansa dels núvols. A la categoria B, el primer premi va correspondre a Oriol Núñez Vives, també del Col·legi Sagrada Família, per Ni anar corrents a comprar el pa. Finalment, Abdi Gil Font, del mateix centre, es va imposar en la categoria C amb el poema Soroll de ciutat.
El concurs, inclòs dins el programa municipal Ciutat i Escola, va repartir un total de 18 guardons entre les modalitats de prosa i poesia. Els primers premis estan dotats amb 200 euros i els accèssits amb 130 euros. La meitat de l’import és aportada per l’Ajuntament de Sabadell i l’altra meitat en llibres gràcies a la col·laboració d’Abacus. Les obres premiades es publicaran pròximament en una edició que recollirà els treballs distingits.
TOTS ELS GUARDONATS
PROSA CATEGORIA A
1r premi. Guerra de coixins. Mateu Foch Domínguez. Col·legi Salesians Sabadell .
Accèssit: L’art de rodar diferent. Yuxin Li. Col·legi Jesús Salvador.
Accèssit: Les aventures d’en Joan, la moneda. Guillem Guàrdia Comellas. Col·legi Sagrada Família.
PROSA CATEGORIA B
1r premi: Tips per fingir humanitat. Nora Ruiz Sabaté. Escola Vedruna-El Carme.
Accèssit: Fils de memòria. Jana Costa Calsina. Escola Vedruna-El Carme
Accèssit: Per fi. Núria Martí Riera. Escola Santa Clara
PROSA CATEGORIA C
1r premi: Quan el gall no canta. Claudia Trabajo Sobrado. Institut Jonqueres
Accèssit: Una senzilla pregunta. Clàudia González Ruiz. Col·legi La Vall
Accèssit: Socialitzar durant la fi del món. Sofía Monton Velasco. Col·legi La Vall
POESIA CATEGORIA A
1r premi: La dansa dels núvols. Violeta Permanyer Trepat. Col·legi Sagrada Família
Accèssit: Oda al pati. Pol Puigdomènech Rodríguez. Col·legi Salesians Sabadell
Accèssit: La capsa de colors. Carla Olivella Laso. Col·legi Salesians Sabadell
POESIA CATEGORIA B
1r premi: Ni anar corrents a comprar el pa. Oriol Núñez Vives. Col·legi Sagrada Família
Accèssit: Adeu. Martina Ruiz Font. Col·legi Bertran
Accèssit: Sempre amb mi. Mariona Ponce Pladevall. Escola Vedruna-El Carme
POESIA CATEGORIA C
1r premi: Soroll de ciutat. Abdi Gil Font. Col·legi Sagrada Família
Accèssit: Quan tot s’atura. Teresa Jorba Mestres. Col·legi La Vall
Accèssit: El Cim. Marc Font Olivé. Agrupació Pedagògica Sant Nicolau.