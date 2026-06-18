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Sabadell

A disposició judicial un jove que va estirar una cadena d'or del coll d'una senyora a Sabadell

Uns testimonis van alertar els Mossos d'Esquadra, que van detenir el jove

  • Els jutjats de Sabadell -
Publicat el 18 de juny de 2026 a les 10:06

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat al migdia, al voltant de les 15 h, un jove al carrer del Comte Ramon Berenguer (La Creu de Barberà) després que uns testimonis alertessin el cos de seguretat que l'autor dels fets havia estirat una cadena d'or del coll d'una senyora. Una patrulla es va activar de seguida i va iniciar la recerca de l'autor dels fets. Pocs minuts després, el jove va ser localitzat pels agents de la policia catalana i el van escorcollar. Durant l'escorcoll, van trobar una cadena que coincidia amb la descripció que havia donat la víctima. El jove, que comptava amb algun antecedent, va tornar la cadena a la dona i va ser detingut pels agents. Aquest dijous al matí, l'autor del robatori ha passat a disposició judicial. 

 

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