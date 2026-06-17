On són els punts d'atenció especial per tramitar la nova T-Sabadell?

La nova T-Sabadell va entrar en funcionament el passat 1 de juny i Transports Urbans de Sabadell (TUS), l'empresa responsable, ha habilitat diversos punts d'atenció per informar els usuaris dels dubtes que tinguin i ajudar-los a tramitar la nova targeta. Els punts d'atenció estaran oberts fins al 31 de juliol, i entre el 14 i 30 de setembre. L'horari serà de dilluns a divendres, des de les 9:30 h fins a les 13 h, i des de les 16 h fins a les 19:30 h. A banda l'Oficina de Mobilitat també està oberta de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 15 h a 19 h.
Els punts d'atenció seran els centres cívics de diferents barris: dilluns s'atendrà a Can Deu, Creu de Barberà i Concòrdia; dimarts, a Can Puiggener, Creu de Barberà (només matins), Gràcia (només tardes) i Can Rull; dimecres, a Ca n'Oriac, a Campoamor i al Poblenou; dijous, a Can Llong - Castellarnau, els Merinals i a la Creu Alta; i divendres, a Ca n'Oriac, Sant Oleguer i Torre-romeu. Des de la TUS, regalen els nous suports fins al pròxim 31 de juliol.
Com funciona la T-Sabadell?
El nou sistema de pagament sense contacte de TUS va entrar en funcionament amb l’objectiu de modernitzar i digitalitzar el transport urbà de la ciutat. El nou model permet carregar en un únic suport els diferents títols de transport i conviurà amb les targetes magnètiques tradicionals fins al 31 de desembre de 2026, quan aquestes deixaran de ser operatives. Els usuaris poden escollir entre tres tipus de suport: una targeta de cartró recarregable, recomanada per a usos ocasionals; una targeta de PVC reutilitzable, més resistent i pensada per als viatgers habituals; o bé el telèfon mòbil, a través de l’aplicació de TUS. El sistema també facilita la compra i recàrrega dels títols, que es poden gestionar des de diferents canals, així com la consulta dels viatges disponibles i la vigència dels abonaments. A més, la targeta de PVC permet tenir carregats diversos títols alhora i escollir quin es vol validar en cada trajecte, oferint una experiència més flexible, àgil i adaptada a les noves tecnologies.