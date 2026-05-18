TUS implementarà la T-Sabadell l'1 de juny

El nou sistema de pagament de TUS, la T-Sabadell, entrarà en funcionament el pròxim dilluns 1 de juny segons ha informat l'Ajuntament de Sabadell en un comunicat. És la segona data que anuncia el consistori, que inicialment preveia estrenar el sistema el passat 1 de desembre. Aquest nou mecanisme permetrà disposar en una única targeta dels diferents títols de transport de Transports Urbans de Sabadell. A partir de l'1 de juny, la T-Sabadell conviurà amb les targetes magnètiques tradicionals i aquestes deixran d'estar operatives el 31 de desembre de 2026.
La T-Sabadell permetrà modernitzar i digitalitzar l'experiència del viatger de TUS, que podrà pagar els seus viatges amb tecnologia sense contacte (contactless) i de forma "més còmoda, àgil i segura, facilitant-ne la gestió des de qualsevol lloc i dispositiu", destaca el consistori. És l'equivalent local de la T-Mobilitat, que ja es pot fer servir d'aquesta manera. El sistema té dues parts clau: el suport, que és el dispositiu on es carrega el títol i que cal apropar a la validadora per autoritzar el viatge, i el títol, que és el bitllet o abonament que permet utilitzar el servei.
Les persones usuàries podran escollir tres tipus de suport segons les seves necessitats. El de cartró, recarregable i recomanat per a usos puntuals, permetrà carregar el títol T-10 viatges. En aquest cas, el suport tindrà un cost d'un euro. La segona opció és el suport de PVC reutilitzable, indicat per a un ús habitual per la seva major durabilitat i resistència. Permetrà carregar tots els títols disponibles, excepte el bitllet senzill, i tenir-ne diversos actius alhora, com ara una T-mensual i una T-10, i escollir quin validar en cada moment. Cost del suport: 4,50 euros. Finalment, els usuaris podran utilitzar el telèfon mòbil i, mitjançant l'aplicació de TUS, gestionar tots els títols directament.
Els usuaris de TUS podran recarregar els títols de diverses maneres. En el cas del suport de cartró, a través de l’aplicació TUS, als punts TUS distribuïts per la ciutat o a l’Oficina de Mobilitat. El suport de PVC, també a través del web de la companyia i, si s'opta pel mòbil, directament des del dispositiu. El nou sistema també facilita el seguiment i la gestió dels títols. Les persones usuàries poden consultar en qualsevol moment el nombre de viatges restants o els dies de validesa dels abonaments a través de l’app TUS, del web de la T-Sabadell, al terminal de consulta instal·lat a l’interior dels autobusos o a l’Oficina de Mobilitat.