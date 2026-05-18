FOTOS | La Romeria dels Ballesteros a Sabadell ja té 50 anys d'història: "La tradició continua ben viva"

El 1976 un petit grup de veïns de San Sebastián de los Ballesteros va decidir portar a Sabadell l’esperit de les romeries del seu poble

  Fotografia històrica de la Romeria dels Ballesteros a Sabadell
Publicat el 18 de maig de 2026 a les 12:50
Actualitzat el 18 de maig de 2026 a les 12:56

La Romeria de Sant Isidre Llaurador celebra enguany una edició especialment significativa, recordant els seus orígens del 1976, quan un petit grup de veïns de San Sebastián de los Ballesteros, a Còrdova, va decidir reproduir a Sabadell l’esperit de les romeries del seu poble. Aquella primera trobada va néixer gairebé de manera espontània —amb quatre o cinc amics que van aportar 100 pessetes cadascun, el que equivaldria a 0,60 euros per persona sense tenir en compte la inflació— però carregada d’emoció i del desig de mantenir viva una tradició que connectava la comunitat andalusa lluny de casa.

A partir d’aquell impuls inicial, la celebració va anar creixent i consolidant-se, i l’entitat organitzadora es va obrir ràpidament a nous veïns de l’àrea metropolitana i del Vallès. El que en un principi era conegut com “la romeria dels cordovesos” es va convertir, amb els anys, en un espai intergeneracional i conegut pels andalusos residents a Sabadell originaris d'altres províncies, on fills i nets dels primers participants han mantingut viu l’esperit original. Les carrosses, que en les primeres edicions destacaven per la seva elaboració artesanal, també han evolucionat, però continuen sent un element identificatiu que conserva el record d’aquelles primeres festes que van marcar la memòria de Sabadell.

  • Fotografia històrica de la Romeria dels Ballesteros a Sabadell
