Junts col·loca l’exlíder d’ERC de cap de llista a Sabadell per al 2027

La militància de Junts per Sabadell ofereix ser cap de llista a les municipals de 2027 a Gabriel Fernàndez, exlíder d'ERC a la ciutat. En l'assemblea celebrada divendres a l'Acadèmia Catòlica es va aprovar amb un 73,5% dels vots "bastir una alternativa" amb els grups Gent de Sabadell, MesCAT i Identitat Sabadellenca. Un 20,6% hi va votar en contra i un 5,9% s'hi va abstenir. "Això no va de noms, va de projecte. Ara no toca fer política de partit, toca fer política de ciutat i de país”, diuen fonts del grup municipal.
Serà una candidatura que obre la porta a altres partits i entitats per plantar cara a Marta Farrés. "Avui hem dit que volem una proposta de ciutat que posi les persones al centre, no les sigles”, assenyalava el president local de Junts per Sabadell, Francesc Xavier Baró, qui serà l'encarregat de concretar el projecte i els següents passos a tirar endavant, juntament amb Joan Ignasi Sànchez. Voldran teixir una llista "de progrés, de serveis públics de qualitat i de compromís amb la identitat sabadellenca i catalana".
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va acompanyar la militància en una assemblea que les fonts del grup municipal qualifiquen "d'intensa, directa i sense filtres". Els assistents –diuen– "no es van estar de dir el que pensen".
Lluís Matas: “És passar a la política d’extrema esquerra”
Aquest moviment arriba després d'una trencadissa total a Junts per Sabadell. Dijous passat l'exportaveu de Junts, Lluís Matas, va presentar als Jutjats de Sabadell una sol·licitud de mesures cautelars contra les decisions adoptades per l'executiva local, que el va suspendre de militància. Sobre la possibilitat de situar Fernàndez al capdavant de la candidatura, va expressar: “És passar de la política convergent a la política d’extrema esquerra”.
Des de l'assemblea de Junts per Sabadell, en canvi, retreuen "l'amenaça de querella" de Lluís Matas a Jordi Turull, "indultat i amenaçat amb tornar a la presó". Des de dins del grup municipal ho consideren "una vergonya que vol jugar a fer realitat el somni de Llarena i Marchena”.