La guerra interna de Junts a Sabadell arriba als tribunals: “Venim a defensar els nostres drets”

El serial de Junts arriba a "una nova pantalla". El regidor Lluís Matas ha anunciat aquest dijous la presentació d’una sol·licitud de mesures cautelars contra les decisions adoptades per l'executiva local, en una ofensiva judicial que considera "clau" per recuperar els seus drets de militància i frenar el que defineix com un “procés intern escrit des del primer dia”. La decisió arriba amb l'objectiu que es restitueixi la militància –actualment suspesa– a Matas i a la regidora Katia Botta –que no ha pogut assistir a la roda de premsa per motius personals–, després que des del grup municipal hagin donat per esgotada la via interna del partit. Segons ha denunciat Matas, la direcció nacional ha rebutjat "totes" les seves al·legacions i no ha acceptat “cap de les proves” aportades per la seva defensa. Ara, un jutge determinarà si l'expulsió dels dos militants s'ha ajustat o no a dret.
Matas ha explicat que presenten tres mesures cautelars principals: suspendre els efectes de les denúncies internes, paralitzar totes les actuacions impulsades pel partit i recuperar provisionalment la militància per poder participar en la pròxima assemblea local –que se celebrarà aquest divendres. Tot i això, el portaveu considera que aquesta convocatòria és "irregular" perquè, segons afirma, "no compleix els requisits estatutaris d’una assemblea ordinària" i inclou punts de debat sobre el grup municipal sense permetre la presència dels afectats. Actualment, tant Matas com Botta continuen exercint com a portaveu i regidora municipals, respectivament, perquè la seva representació "depèn de l’Ajuntament i no de la condició de militants". Tot i això, denuncien que la suspensió temporal de militància "ens impedeix participar en la vida interna del partit i els deixa fora dels espais de decisió".
A banda, els regidors han anunciat que es preveu una futura demanda civil en un termini de 20 dies, que es tramitarà pel procediment especial "previst a l’article 53.2 de la Constitució", on es denunciarà "una possible vulneració dels drets de participació política, associació, llibertat d’expressió i tutela judicial efectiva".
Matas reitera que "som el millor projecte de Junts"
Com ja va explicar fa unes setmanes en una roda de premsa, el dirigent juntaire defensa que ni ell ni el seu equip han comès “cap delicte ni cap infracció” i insisteix que sempre han actuat alineats amb les directrius del partit. “Ens expulsen de militants per ser com som i per dir el que pensem”, ha afirmat, tot reivindicant una manera “més convergent i pragmàtica” d’entendre el projecte polític de Junts a Sabadell. "Som el millor projecte per defensar els ideals del partit", ha subratllat. A part, el portaveu ha carregat contra la possible irrupció de Gabriel Fernández com a referent del partit a la ciutat i ha advertit que suposaria “passar de la política convergent a la política d’extrema esquerra”. Segons el regidor, aquesta operació allunyaria Junts del seu espai tradicional i conduiria el partit cap “a la irrellevància política”.
El regidor també ha recordat que s'emprendran futures accions personals contra dirigents del partit. Sense concretar encara els noms definitius, ha advertit que estudien reclamar danys i perjudicis per presumptes atacs a la seva "reputació" i al seu "honor". Malgrat la suspensió de militància, Matas manté que continuarà exercint com a regidor i portaveu municipal. Considera que ni el partit ni la direcció local tenen capacitat per apartar-los de les seves funcions i confia que tant la secretaria municipal com la justícia ordinària actuïn "degudament". "Tot el que vam dir que passaria ha passat. És un dia feliç perquè venim a defensar els nostres drets. Estem tranquils amb tot el que hem fet i tenim l'esperança que la justícia els tombi la decisió", ha tancat.