Ensurt en un domicili de Covadonga per un endoll que treia fum

No hi ha hagut ferits en l'incident

  Frontal d'un camió dels Bombers de la Generalitat.
Publicat el 14 de maig de 2026 a les 10:01

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dijous al matí en un domicili del carrer de Covadonga, al barri de Covadonga, després que uns veïns alertessin que sortia fum de l'interior d'un dels endolls instal·lats a l'habitatge, d'una sola planta. L'avís ha saltat a les 8:47 h i s'hi ha desplaçat una dotació. En arribar, el cos de rescat ha intervingut en l'extinció d'una caixa de connexions i ha revisat el sostre –de canya– per confirmar que no hi havia cap afectació, segons informen fonts dels Bombers. L'incident ha acabat en un ensurt i l'incident no ha transcendit. El succés ha cridat l'atenció dels veïns i vianants que passaven per la zona, ja que el camió amb els efectius ha ocupat tota l'amplada del carrer i ha obligat a desviar la circulació durant una estona. 

