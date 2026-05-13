Alteracions a la línia R4 de Rodalies per robatori de coure i limitacions per pluges

Es preveuen demores que poden superar la mitja hora

  Obres a Rodalies per l'avaria d'un tren
Publicat el 13 de maig de 2026 a les 10:03
Actualitzat el 13 de maig de 2026 a les 11:26

Nou matí de retards a la línia R4 de Rodalies. Segons han informat des de l'operadora a través de les seves xarxes socials, la circulació dels trens de tota la xarxa ferroviària compresa entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Manresa s'ha vist afectada pel robatori de coure i l'alerta per condicions meteorològiques adverses.

Tal com asseguren al seu compte d'X, hi ha demores de 30 minuts de mitjana entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei per la limitació de la velocitat causada per la pluja. Així, els trens amb destinació Martorell iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. A banda, hi ha una incidència entre les mateixes estacions pel robatori de cables de coure, encara que es preveu que es recuperin progressivament les freqüències i els horaris de pas habituals. 

 

