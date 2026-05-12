La renda per càpita creix un 6% en un any: quants diners tenen les famílies a Sabadell?

La renda per càpita dels sabadellencs va situar-se als 20.303 euros, de mitjana, segons el darrer informe de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), referent a l’any 2023. Un 6% més que l’any 2022, un 17% més que l’any de la pandèmia, però lleugerament per sota la mitjana catalana (20.789 €).
Els principals recursos de les famílies sabadellenques provenen de les rendes salarials, essent el principal ingrés, amb un 59,7%, mentre que els ingressos procedents de l’excedent brut d’explotació representen el 18,1% i els derivats de les prestacions socials el 22,2%.
Dins la comarca, però, les diferències entre municipis continuen sent molt marcades. Matadepera se situa en segona posició del rànquing català respecte del nivell de renda per habitant, amb 34.766 euros. A prop se situa Sant Cugat del Vallès, que tanca el top5 català, amb 30.434 euros per habitant. A la cocapital del Vallès Occidental, a Terrassa, la renda per càpita dels terrassencs es va situar l’any 2023 lleugerament per sota els 20.000 euros (19.895 €).
Per comarques, el Barcelonès lidera el rànquing amb la renda familiar bruta disponible per habitant més elevada l’any 2023, i supera en un 13% la mitjana catalana. En segona posició se situa el Vallès Occidental (21.314 €) i tanca el podi el Baix Llobregat 21.188 €). En relació amb els principals ingressos de les famílies, el Vallès Occidental juntament el Gironès són les comarques en què les rendes salarials suposen una proporció més alta, amb un 63,2% i un 63,6%, respectivament.