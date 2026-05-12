Els docents tornen a la vaga i tallen diverses carreteres

Les mobilitzacions de la vaga docent convocada aquest dimarts arreu de Catalunya han tingut també seguiment al Vallès Occidental, amb columnes de mestres sortint des de Sabadell per participar en diversos talls de carreteres i protestes a l’àrea metropolitana i altres punts del país.
Des de primera hora del matí, els docents han protagonitzat accions simultànies en diferents vies principals. El primer tall s’ha produït poc abans de les set del matí a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, a l’altura de la sortida 19 i en tots dos sentits. La circulació s’ha restablert minuts després de les vuit. També s’han registrat talls a la mateixa ronda a la zona de Mundet, a la Gran Via de Barcelona a l’altura de Can Batlló, a la C-32 a Mataró i a l’AP-7 a Montornès del Vallès.
A més, segons el Servei Català de Trànsit, els manifestants han interromput la circulació a l’AP-7 entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès i a la C-17 a Malla. Paral·lelament, s’ha fet una marxa lenta a la C-55 des de Manresa en direcció Barcelona.
Més aturades: també territorials
Posteriorment, hi haurà aturades territorials –al Vallès Occidental seran el 19 i el 28 de maig–, dues jornades més de vaga general al sector educatiu i una nova vaga específica del 0-3 prevista per al 20 de maig. Els sindicats convocants són USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical. Les organitzacions consideren insuficient l’acord signat al març entre el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT. Reclamen reprendre les negociacions per abordar qüestions com la reducció de ràtios i la millora de les condicions laborals.
Afectacions a Barcelona
A Barcelona, el tall de la Gran Via ha provocat importants afectacions de trànsit a primera hora. Diversos conductors intentaven fer mitja volta, inclosos autobusos amb destinació a l’aeroport. Entre les pancartes dels manifestants es podien llegir missatges com “Estem cremades” o “Més recursos socials i menys policials”. Els manifestants també han carregat contra les conselleres d’Educació, Esther Niubó, i d’Interior, Núria Parlon. Amb l’arribada d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra al tall de la Gran Via, els assistents han entonat càntics com “Menys policia, més educació” i han ironitzat pel megàfon sobre l’arribada de “dos companys de claustre”, en referència a la polèmica generada els darrers dies per la infiltració de dues agents en una assemblea docent.