Jornada multitudinària al Centre per celebrar un Aplec de la Salut atípic

L'Aplec de la Salut ha sigut un "èxit rotund", tot i l'excepcionalitat de la trobada, que s'ha hagut de celebrar al Centre de Sabadell després que la Generalitat denegués l'accés a la zona del Santuari de la Salut per les restriccions de la pesta porcina africana. La festa, "100% sabadellenca", com deia un espectador de la cercavila, barreja la tradició i la cultura en una de les dates més assenyalades en el calendari de la ciutat i així ho han demostrat el més d'un miler de persones que s'hi han apropat per gaudir de les diverses activitats previstes. "Ho vam haver de replantejar tot, però no s'ha hagut d'anul·lar res", recordava l'alcaldessa Marta Farrés.
Des de la plantada de gegants, a les 10 h, els carrers pròxims a l'Ajuntament de Sabadell s'han anat omplint de membres de les diferents entitats col·laboradores, famílies amb nens i nenes, i música festiva, que han creat un ambient a l'altura del que s'espera d'una tradició com l'Aplec. "Fa molts anys que no fallem. Veníem sols en un inici; després, amb els fills i ara, amb els nets", expliquen la Carmen i el José Antonio, veïns de Campoamor. "Aquest any serà diferent de la resta, però és un dia especial igualment", agreguen. Fins i tot, algun veí que treballa a fora de la ciutat s'ha demanat festa per no perdre's cap detall de la trobada i poder gaudir del dia amb la seva família: "És el primer any que m'ho he pogut muntar perquè els nens ja comencen a ser més grans i volia passar el dia amb ells", explicava el Carles Amat, que treballa a Barcelona.
Després d'un cap de setmana inestable i amb ruixats intensos –que va obligar a suspendre algunes activitats–, "la meteorologia s'ha portat bé", com apuntava un membre de la Colla gegantera de Gràcia, i s'ha pogut dur a terme tot el que estava previst. A banda del que succeïa a la zona de la plaça de Sant Roc i els carrers del voltant, les famílies interessades també han pogut gaudir d'una jornada amb propostes molt diverses a altres punts de Sabadell, com una visita guiada a la Torre de l'Aigua, exposicions o concerts, entre altres.
Normalitat dins de l'excepcionalitat
"Teníem molt clar que havíem de mantenir les activitats, tot i que no es pogués celebrar on ho fem normalment i així ha sigut", apuntava la batllessa. Així mateix, des de primera hora del matí –i aquest cap de setmana passat– s'han dut a terme les tradicionals celebracions, com la cercavila, amb centenars de persones participant-hi activament i milers com a espectadors. "Quan fem la celebració al Santuari de la Salut hi ha menys gent, però té molt més sentit fer-ho allà per una qüestió de tradició", coincideixen totes les entitats culturals que han participat del seguici. "El dia d'avui tindrà la mateixa essència de sempre. És molt més bonic l'entorn del Santuari, però la pandèmia ja ens va ensenyar a adaptar-nos i així ho hem fet", deia el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa.
Alhora, a l'església de Sant Fèlix, el soroll de les campanes marcava l'inici de la missa solemne de la ciutat, encapçalada pel bisbe de la diòcesi de Terrassa, Salvador Cristau. "Tant pel Bisbat com per Sabadell és importantíssim aquest dia. Enguany canvia la ubicació i el context, però la celebració religiosa és la mateixa", ha explicat Cristau. L'església s'ha omplert de fidels que han volgut formar part d'una de les misses que aglomera més persones de tot l'any. Alguns han aprofitat per posar un ciri o fer les seves pregàries, fins que ha començat la celebració religiosa amb l'entrada del bisbe. "És la missa que més m'agrada de tot l'any", explicava la Teresa Castro, a la porta de l'església, minuts després del final de la celebració. Així, com cada any, el matí de l'Aplec de la Salut no ha deixat ningú indiferent a pesar dels canvis establerts fa unes setmanes i s'ha pogut realitzar una trobada marcada per la tradició, la família i la cultura sabadellenca.