L'Aplec de la Salut, afectat per les restriccions per la pesta porcina: on es faran les activitats?

L’Aplec de la Salut, una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu de Sabadell, arriba enguany envoltat d’incertesa. La celebració, prevista per dilluns 11 de maig, podria veure’s condicionada per les restriccions d'accés al rodal derivades de la pesta porcina africana que afecta especialment els senglars. A uns dies de la festivitat, l’Ajuntament no ha definit com es desenvoluparà la jornada al Santuari de la Salut.
Les crítiques polítiques no s’han fet esperar. “Falten uns dies per l’Aplec de la Salut i encara no sabem si es podran celebrar activitats al Santuari o no”, lamenta Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem. Mena carrega contra el govern municipal encapçalat per Marta Farrés: “Això demostra la falta de planificació del govern de la ciutat”. En aquesta línia, també denuncia "la manca de coordinació amb la Generalitat" i la incertesa que això genera en el teixit associatiu: “No pot ser que les entitats de la ciutat encara no sàpiguen res. Nul·la previsió cultural per part del govern de Sabadell”.
La programació de les entitats, al Centre
Algunes entitats de cultura popular ja han mogut fitxa. Diverses organitzacions que impulsen activitats prèvies ja han decidit traslladar tota la programació al centre de la ciutat, davant la necessitat de tancar el calendari amb certesa. “Tot allò que estem organitzant des de les entitats de cultura popular serà definitivament al Centre, ja que necessitàvem tancar el programa i l’Ajuntament encara no ho tenia clar”, explica Rubèn Ramiro, membre de la Colla del Pedregar, l'entitat que van crear els impulsors del projecte l'any 2024 per poder-lo seguir desenvolupant.
Malgrat les incògnites sobre el dilluns, la ciutat ja es prepara per viure un cap de setmana intens d’activitats que, simbòlicament, connecten amb l’origen històric de la festa. La tradició de l’Aplec es remunta als segles XVI i XVII, quan Sabadell va patir diverses epidèmies. Segons la llegenda, durant un d’aquests episodis es va trobar una imatge de la Mare de Déu a la font Vella, i l’aigua va tenir propietats miraculoses per als malalts. Aquest relat és a l’arrel de la devoció a la Salut i de la festa popular que ha arribat fins avui.
Enguany, aquesta memòria pren un significat especial amb la situació que afecta els senglars. Cada any, els organitzadors celebren, com és habitual, l’empestada, en clau festiva i reivindicativa, i enguany pren encara més sentit. Dissabte 9 de maig al matí, Sabadell “es contagiarà de la pesta” amb una cercavila que recorrerà diferents punts del centre fins a confluir a la plaça Doctor Robert. La festa, doncs, arrencarà amb l’espectacle De la Festa a la Pesta, que a les 11 h reunirà els participants a la plaça de Sant Roc per donar inici a la tradicional festa. Ja al migdia, a les 12 h, arribarà un dels moments més emblemàtics: la diada castellera a la plaça Sant Roc, que convidarà tothom a fer pinya. A les 13.30 h, el matí es tancarà amb ball a càrrec de La Portàtil FM, que posarà música folk per animar el vermut. La festa continuarà a la tarda de dissabte. A les 19.15 h, la plaça Sant Roc acollirà l’Acte Sacramental del Ball de Diables de Sabadell, que representarà la llegenda de la Salut. A les 22.30 h, l’activitat es traslladarà a la plaça Doctor Robert amb un concert del grup Divand, que oferirà un directe ple de versions per tancar la nit amb energia.
L’Aplec seguirà diumenge amb activitats des de primera hora. A les 9 h tindran lloc les matinades, que recorreran els carrers del centre per despertar el veïnat en clau festiva. De 12 a 14 h, el Racó del Campanar oferirà vermut i dinar popular amb pollastres a l’ast i altres plats a preus assequibles. A les 17.30 h, la plaça Sant Roc acollirà el concurs de colles sardanistes, un dels actes més tradicionals de la jornada. I per tancar el cap de setmana, a les 22.30 h se celebrarà el Ball de la Gralla a l’Espai Emprius, a càrrec de Les Antines, que consoliden aquesta actuació com una de les cites més nostrades de les festes.
Amb tot, el focus continua posat en el dilluns de l’Aplec i en la decisió que prenguin les autoritats sobre l’accés i les activitats al Santuari de la Salut. A hores d’ara, la festa manté el seu esperit, però no s'ha definit el seu escenari principal.