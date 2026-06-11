La Corro Contra el Càncer bat tots els rècords i lliura 27.114 € al Parc Taulí

Xifres de rècord en la catorzena edició de la cursa solidària Corro Contra el Càncer. La iniciativa organitzada per We Run va reunir el passat 31 de maig 2.420 persones inscrites (la xifra més alta de la història de l'esdeveniment), amb un increment de 530 participants, més que el 2025. Aquest creixement s'ha traduït també en una recaptació històrica: 27.114 euros destinats al Servei d'Oncologia de l'Hospital Parc Taulí.
La discoteca Maloa Club ha estat aquest dijous l'escenari d'entrega oficial del xec solidari, en un acte que ha reunit voluntaris, patrocinadors, col·laboradors, representants institucionals i membres de l'hospital.
Moment de celebració per l`edició de rècord de la Corro Contra el Càncer
JUANMA PELÁEZ
Diversos voluntaris de la cursa
JUANMA PELÁEZ
El president de We Run, Aleix Ribell, ha detallat que l'augment de participació és fruit de "molts petits factors" que han contribuït a consolidar la cursa com una cita imprescindible al calendari solidari de la ciutat. "Augmentar la participació en 530 persones és sinònim que moltes coses s'han fet bé i que aquest any hem viscut un punt d'inflexió molt important", ha assegurat.
Aleix Ribell, president de We Run
JUANMA PELÁEZ
La destinació dels fons recaptats també ha estat un dels elements diferencials d'aquesta darrera edició. Per primera vegada, els diners s'han destinat íntegrament a un projecte de recerca i assistència oncològica del Parc Taulí: "El pulmó solidari de Sabadell és molt fort. Que la gent sàpiga exactament a què es destinen els diners ajuda a generar confiança i implicació".
Una altra de les xifres destacades és la mobilització de 195 persones entre voluntariat, equips tècnics, organització i animació. Ribell ha fet valdre aquest esforç col·lectiu: "Quan ens hi posem, som capaços de fer coses molt grans. Aquests gairebé 200 voluntaris són la demostració que la solidaritat continua ben viva a la ciutat".
Dolors Costa, presidenta del Parc Taulí
JUANMA PELÁEZ
L'emoció també ha marcat les paraules de Dolors Costa, presidenta del Parc Taulí, que ha reconegut que la magnitud de la iniciativa havia superat totes les expectatives. "Estic molt emocionada. Ningú s'esperava una xifra així. Veure tota la ciutat corrent pel Taulí i pel càncer va ser impressionant", ha afirmat.
Costa ha explicat que els 27.114 euros permetran impulsar diferents estudis vinculats al Servei d'Oncologia; destacant la importància d'apropar l'hospital a la ciutadania:"Volem que la ciutat ens conegui, sàpiga què fem i senti el Taulí com una part seva. Accions com aquesta ens ajuden enormement".