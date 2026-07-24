Sant Feliu recupera el pols de la festa amb tres dies de cultura popular, foc i tradició

La cultura popular tornarà a prendre els carrers de Sabadell amb una nova edició de les Festes de Sant Feliu, que del 24 al 26 de juliol convertiran el centre de la ciutat en un escenari de tradició, música i activitats per a tots els públics. Organitzada per l'Associació d'Amics EnCultura't, la festa reivindica els orígens de l'antiga Festa Major de Sant Feliu i posa en valor el patrimoni festiu sabadellenc. El programa reunirà algunes de les figures més emblemàtiques de la ciutat, com el Lleó, la Mulassa, el Bou, la Mulasseta o els Mulafocs, que compartiran protagonisme amb colles convidades d'arreu de Catalunya i, enguany, també amb una destacada representació procedent de Zamora. La presència dels Capitonis Durii, amb els seus gegants i capgrossos, simbolitza la culminació de l'agermanament entre les dues ciutats.
La celebració també comptarà amb una fira multisectorial instal·lada a la Rambla, entre els carrers de Sant Antoni i Lacy. Durant tot el cap de setmana hi haurà parades d'artesania, gastronomia, productes de proximitat i activitats familiars, amb la voluntat de convertir aquest espai en un punt de trobada obert a tota la ciutadania.
Paral·lelament, l'organització ha convocat un concurs de fotografia per animar els assistents a immortalitzar els moments més especials de la festa. Per participar-hi només cal publicar una o més imatges a Instagram amb l'etiqueta #fmsantfeliusb26 entre el 24 de juliol i el 6 d'agost, mantenint el perfil públic i seguint els comptes de l'organització. Les fotografies seleccionades optaran a diversos premis i també es difondran als canals oficials de la Festa Major.
La festa arrencarà divendres 24 de juliol amb la tradicional plantada de figures i una cercavila infantil pels carrers del centre. A la tarda també hi haurà una mostra de balls de l'escola Step by Step i una classe oberta de jazz, abans que el foc prengui el protagonisme amb la plantada dels elements de foc a la plaça Sant Roc i la gran cercavila nocturna, en què participaran els diables i el bestiari festiu de Sabadell juntament amb colles convidades.
Dissabte serà el torn de la jornada dedicada a la germanor amb Zamora. Els Capitonis Durii, amb els seus gegants i capgrossos, protagonitzaran una cercavila d'honor i oferiran el seu ball de protocol a la plaça Sant Roc. El bestiari sabadellenc també farà els seus lluïments abans de tornar a sortir en cercavila pels carrers del centre. La jornada acabarà amb una sessió musical a la plaça Doctor Robert.
Les Festes de Sant Feliu es tancaran diumenge amb una de les cites més solemnes del cap de setmana. La plantada dels entremesos reunirà figures convidades d'arreu de Catalunya, que posteriorment desfilaran en cercavila fins a la plaça Sant Roc, on tindran lloc els balls de protocol. Com marca la tradició, el Lleó de Sabadell entrarà a l'església de Sant Fèlix per fer el seu ball i l'ofrena al patró de la ciutat, abans de les completes que posaran punt final a la celebració.
Programa de les Festes de Sant Feliu 2026
Divendres 24 de juliol | L'inici de la festa i el foc
18.00 h – Plantada de les Figures.
18.30 h – Cercavila Infantil.
19.30 h – Mostra de balls de Step by Step i classe oberta de jazz amb Montse Estrada.
20.00 h – Plantada de foc a la plaça Sant Roc.
22.00 h – Cercavila de foc pels carrers del centre.
Dissabte 25 de juliol
18.45 h – Cercavila d'Honor de Sant Feliu amb els Capitonis Durii de Zamora i el bestiari sabadellenc.
20.00 h – Ball de Protocol dels Gegants de Zamora (plaça Sant Roc).
20.10 h – Continuació de la cercavila.
21.00 h – Balls de protocol del Bestiari Sabadellenc i cercavila.
22.30 h – Nit de Festa amb DJ Gypsi a la plaça Doctor Robert.
Diumenge 26 de juliol
18.00 h – Plantada dels Entremesos.
19.30 h – Cercavila dels Entremesos.
20.30 h – Balls de Protocol a la plaça Sant Roc.
A continuació – Entrada del Lleó de Sabadell a l'Església de Sant Fèlix, Ball del Lleó i ofrena a Sant Feliu.
Seguidament – Completes de Sant Feliu i cloenda de la festa.