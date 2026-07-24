ARA A PORTADA

El sindicat de la Policia Local també carrega contra el cartell de les Barraques i en demana sancions: "Els violents no tenen cabuda en la nostra societat"

Sabadell

Considera que la imatge "incita a la violència" i reclama a l'Ajuntament que estudiï possibles conseqüències, com la revocació de subvencions

  • Detall del cartell on surt el Llaminer penjat d'un arbre -
Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 13:27
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 13:28

El Sindicat Independent de la Policia Local (SIP) s'ha sumat a les condemnes del cartell de les Barraques de la Festa Major de Sabadell 2026, que considera que "incita a la violència" i promou l'odi contra diverses institucions, especialment els cossos policials. El cartell, obra de la il·lustradora Laia Dalmases, combina referències al patrimoni de la ciutat en un estil d'iconografia medieval en una composició on apareixen edificis com l'Ajuntament, l'Església de Sant Fèlix i l'edifici modernista de l'antiga Caixa Sabadell envoltats de flames, un vehicle policial incendiat, el Llaminer penjat "com si fos Judes suïcidant-se" i el lema ACAB ("All Cops Are Bastards"). També es demana acabar amb l'Ordenança de Civisme. 

El sindicat demana a l'Ajuntament que analitzi si els fets poden comportar conseqüències administratives i que, si escau, imposi sancions i la possible revocació de subvencions. El sindicat interpreta aquesta iconografia com una "incitació a la violència" contra les institucions. A més, posa el focus en el lema "ACABem", que apareix al cartell, una referència explícita a l'acrònim ACAB ("All Cops Are Bastards"), una expressió que, segons el sindicat, és un insult dirigit als cossos policials.

El SIP afirma que el cartell transmet un missatge "clarament antidemocràtic", ja que, al seu parer, promou el rebuig al civisme, a la convivència pacífica i a la llibertat religiosa, alhora que fomenta "l'odi i la violència envers part de la societat". En el comunicat també considera "irònic" que es representi la destrucció de les institucions que, segons defensa, garanteixen la llibertat d'expressió que ha permès la difusió del mateix cartell. El comunicat conclou amb un missatge contundent: "La violència és inadmissible i els violents no tenen cabuda en la nostra societat".

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades