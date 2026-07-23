Acció per Sabadell proposa un pacte per reduir la cartelleria electoral

La coalició sabadellenca Acció per Sabadell ha presentat una iniciativa per impulsar un Pacte de Campanya Electoral Cívica i Sostenible basat en la reducció de l'ús de cartells electorals als carrers per minimitzar l'impacte ambiental i rebaixar costos de neteja que assumeix el consistori després de cada nou procés electoral. La proposta esdevindrà una moció que defensarà el regidor independent i alcaldable de la formació, Gabriel Fernàndez, en ple ordinari de juliol.
Acció per Sabadell critica el model actual de propaganda electoral que es basa en "la col·locació massiva de cartells sobre murs, fanals i mobiliari urbà que generen un fort impacte visual i una quantitat ingent de residus a l’espai públic de la ciutat".
Durant la presentació d'aquest nou projecte, Fernàndez va destacar: "Els ciutadans parlen i nosaltres els escoltem. I molts no entenen que els partits embrutem la ciutat cada cop que hi ha eleccions, que ens hi gastem tantíssims diners públics". Defensant un canvi de model, "Sabadell ha de fer un pas endavant en qualitat democràtica i en civisme; podem ser referents en la modernització i racionalització de la propaganda electoral a l'espai públic", afirmava.
El nou mètode que volen aplicar es basa en la creació d'una xarxa de panells reutilitzables distribuïts per tots els districtes sabadellencs (amb un mínim de dos punts per districte). Cada partit amb representació municipal disposaria d'un espai propi per difondre la seva informació electoral, mentre que les candidatures sense representació compartirien un panell específic.
A més, les formacions que subscriguin el pacte es comprometrien a no enganxar cartells fora dels espais habilitats i a retirar tota la propaganda en un termini màxim de quinze dies després de les eleccions.
"La digitalització de la comunicació i els valors de l'ecologisme recomanen promoure nous models de difusió de la informació electoral que permetin compatibilitzar la pluralitat política amb la preservació de l'espai públic", va remarcar Fernàndez.
La proposta també preveu obrir una taula de treball tècnica i política per definir la ubicació dels panells i elaborar, en un termini màxim de sis mesos, un pla d'implantació.