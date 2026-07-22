Oncolliga i Laboral Kutxa signen un acord de col·laboració de tres anys

La fundació Oncolliga i la cooperativa financera Laboral Kutxa han signat aquest dimecres un acord de col·laboració amb una vigència inicial de tres anys. L'acord es traduirà en diferents accions, la primera, el patrocini de la cursa Race for Life que organitza l'entitat, dedicada a donar suport a les persones amb càncer i les seves famílies.
Les dues parts han signat el conveni de col·laboració a la nova oficina de Laboral Kutxa a Sabadell, la primera de la comarca, inaugurada el passat mes de maig. Per part d'Oncolliga hi han assistit la seva directora a Catalunya, Eulàlia Castells; i la presidenta de la delegació sabadellenca, Natàlia Català. En el cas de la cooperativa financera, l'acte ha comptat amb el director de zona de Catalunya, Eduardo Elizalde, i el director de l'oficina de Sabadell, César Alberto Amate.
Elizalde ha remarcat que "iniciem una aliança basada en uns valors que compartim: el compromís amb les persones, el territori i aquelles iniciatives que contribueixen a una societat més solidària". El director territorial assegura que la Race for Life "representa a la perfecció l'esperit d'aquesta col·laboració: unir esforços per donar suport a les persones afectades pel càncer i les seves famílies". També ha agraït la confiança d'Oncolliga en la companyia i la tasca que duu a terme dia a dia. Tanmateix, César Alberto Amate ha remarcat que "volem donar tot el suport a Oncolliga i que això sigui el començament d'una col·laboració més llarga".
Des d'Oncolliga, Eulàlia Castells ha remarcat els 22 anys d'història de la fundació i que a Sabadell fa 20 anys que té presència. "Ens interessa fer xarxa amb la ciutat i tots els components que té, entre ells empresaris, en aquest cas una cooperativa". I Natàlia Català ha explicat que l'edició d'enguany de la cursa serà la cinquena, per la qual cosa serà més especial. També ha destacat el component social de l'esdeveniment, ja que si bé hi ha qui la fa corrent –gairebé 5 km–, està pensada perquè la pugui fer qualsevol persona, inclús caminant. Enguany es durà a terme diumenge 18 d'octubre.