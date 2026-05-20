Eduardo Elizalde (Laboral Kutxa): "No obrim una oficina; obrim una nova porta per a les famílies i les empreses de Sabadell"

Laboral Kutxa va celebrar aquest dimarts la inauguració de la seva oficina a Sabadell, amb un acte que va reunir prop d’un centenar de persones, entre treballadors, clients i representants de les principals entitats empresarials i econòmiques de la comarca, com Cecot i Pimec.
La inauguració va servir per presentar oficialment l’aposta de l’entitat financera cooperativa per la ciutat i pel Vallès Occidental, en el marc del seu procés d’expansió a Catalunya. Durant l’acte, el director territorial de Laboral Kutxa a Catalunya, Eduardo Elizalde, va destacar que l’obertura de la nova seu representa molt més que una nova oficina bancària. “Avui no obrim una oficina; obrim una nova porta a la proximitat, a la confiança i al compromís amb les persones, les famílies i les empreses de Sabadell i del Vallès Occidental”, va afirmar.
Elizalde va recordar els orígens de Caja Laboral, avui Laboral Kutxa, fundada el 1959 sota el propòsit de “canviar l’empresa per canviar la societat”. Segons va defensar, aquest esperit continua vigent a través d’un model de banca cooperativa basat en la proximitat i la responsabilitat social. “Volem fer una banca honesta, una banca propera, una banca responsable. Una banca que cuida les persones, els clients i la societat. Les nostres persones són sòcies, i aquest caràcter cooperatiu genera una cosa molt especial: orgull de pertinença”, va remarcar.
El directiu també va emmarcar l’arribada a Sabadell dins l’estratègia d’expansió territorial de l’entitat, que preveu arribar a una xarxa de 15 oficines de particulars i dues especialitzades en empreses. “Dins d’aquesta expansió no podia faltar una ciutat com Sabadell, amb una enorme tradició industrial i empresarial”, va assegurar. En aquest sentit, va subratllar la voluntat de l’entitat d’arrelar-se al territori: “No només volem estar a Sabadell, volem ser part de Sabadell”.
Per la seva banda, el director de la nova oficina de Sabadell, César Amate, va posar en valor el potencial econòmic i social de la ciutat. “És una població en creixement econòmic i demogràfic, amb un teixit cooperativista molt important”, va destacar. També va assegurar que la resposta dels primers mesos ha estat molt positiva tant per part d’empreses com de particulars. “Hem tingut una acollida molt bona. Hi havia la necessitat de tenir un altre partner”, va apuntar.
Finalment, i per cloure el torn d’intervencions, el director general d’Economia Social i Cooperatives de la Generalitat, David Bonvehí, va reivindicar el paper del cooperativisme i de l’economia social en el desenvolupament econòmic de Catalunya. Bonvehí va defensar que l’expansió de Laboral Kutxa al territori català reforça el pes d’un model econòmic “cada vegada més important” i va posar en valor la influència del cooperativisme basc i del grup Mondragon com a referent internacional