ARA A PORTADA

Diners

Banc Sabadell s'uneix a Qivalis, el consorci de bancs europeus que llançarà una nova 'stablecoin' vinculada a l'euro

La primera emissió, prevista per a la segona meitat de 2026, facilitarà el desenvolupament futur de nous serveis de pagament ràpids, econòmics i segurs

  • -
Publicat el 20 de maig de 2026 a les 17:51
Actualitzat el 20 de maig de 2026 a les 18:02

Banc Sabadell ha anunciat aquest dimecres la incorporació a Qivalis, el consorci de grans entitats financeres europees creat a finals de l'any passat per llançar una 'stablecoin' vinculada a l'euro en un entorn regulat i supervisat dins de la UE.

El token de diners electrònics, la primera emissió del qual està prevista per a la segona meitat de 2026, permetrà als bancs desenvolupar en el futur nous serveis de pagament ràpids, econòmics i segurs a través de la tecnologia 'blockchain', així com noves funcionalitats de compensació i liquidació d'actius digitals. "Qivalis és una excel·lent oportunitat de negoci i ens servirà per continuar aprenent de la tecnologia 'blockchain', que té un potencial transformador enorme. Participar a Qivalis ens permetrà en el futur implantar casos d'ús amb 'stablecoins' que beneficiaran els nostres clients, tant particulars com empreses", ha assenyalat la directora general d'Operacions i Tencologia de Banc Sabadell, Elena Carrera. 

Qivalis espera aconseguir pròximament l’autorització del banc central dels Països Baixos  per operar com una entitat de diners electrònics. Un cop completats tots els  desenvolupaments regulatoris i tecnològics, el consorci preveu començar a emetre a la  segona part d’aquest any la seva ‘stablecoin’ (tokens de diners electrònics dissenyats per mantenir un valor estable i evitar la volatilitat d’altres criptoactius). Estarà totalment  recolzada per reserves d’euros (en una relació d’1 per 1), així com completament  alineada amb el Reglament de Mercats de Criptoactius (MICA) de la Unió Europea. 

Entre els possibles usos, Qivalis destaca la possibilitat de facilitar pagaments  transfronterers instantanis i de baix cost, disponibles les 24 hores del dia i amb l’opció  de ser programats. Així mateix, la transferència d’actius tokenitzats i digitalitzats, com  bons, podrà liquidar-se de forma automàtica, reduint el risc de contraparte. 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades