Banc Sabadell s'uneix a Qivalis, el consorci de bancs europeus que llançarà una nova 'stablecoin' vinculada a l'euro

Banc Sabadell ha anunciat aquest dimecres la incorporació a Qivalis, el consorci de grans entitats financeres europees creat a finals de l'any passat per llançar una 'stablecoin' vinculada a l'euro en un entorn regulat i supervisat dins de la UE.
El token de diners electrònics, la primera emissió del qual està prevista per a la segona meitat de 2026, permetrà als bancs desenvolupar en el futur nous serveis de pagament ràpids, econòmics i segurs a través de la tecnologia 'blockchain', així com noves funcionalitats de compensació i liquidació d'actius digitals. "Qivalis és una excel·lent oportunitat de negoci i ens servirà per continuar aprenent de la tecnologia 'blockchain', que té un potencial transformador enorme. Participar a Qivalis ens permetrà en el futur implantar casos d'ús amb 'stablecoins' que beneficiaran els nostres clients, tant particulars com empreses", ha assenyalat la directora general d'Operacions i Tencologia de Banc Sabadell, Elena Carrera.
Qivalis espera aconseguir pròximament l’autorització del banc central dels Països Baixos per operar com una entitat de diners electrònics. Un cop completats tots els desenvolupaments regulatoris i tecnològics, el consorci preveu començar a emetre a la segona part d’aquest any la seva ‘stablecoin’ (tokens de diners electrònics dissenyats per mantenir un valor estable i evitar la volatilitat d’altres criptoactius). Estarà totalment recolzada per reserves d’euros (en una relació d’1 per 1), així com completament alineada amb el Reglament de Mercats de Criptoactius (MICA) de la Unió Europea.
Entre els possibles usos, Qivalis destaca la possibilitat de facilitar pagaments transfronterers instantanis i de baix cost, disponibles les 24 hores del dia i amb l’opció de ser programats. Així mateix, la transferència d’actius tokenitzats i digitalitzats, com bons, podrà liquidar-se de forma automàtica, reduint el risc de contraparte.