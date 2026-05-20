Front comú per impulsar la competitivitat de la indústria a Sabadell

Ajudar la indústria a impulsar la productivitat i la competitivitat. Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat, Banc Sabadell i la Fundació per la Indústria han signat aquest dimecres, a la seu de la Fundació per la Indústria i del Gremi de Fabricants, un conveni de col·laboració per “donar sortida als reptes que tenen les empreses tradicionals i que no saben com solucionar”, tal com ha assegurat el secretari general del Departament d’Empresa i Treball, el sabadellenc Pol Gibert.
L’acord estableix un espai de cooperació entre les tres entitats per facilitar l’accés de les companyies industrials a tecnologies emergents, promoure projectes d’innovació oberta i fomentar les sinergies entre el teixit industrial i tecnològic. “A Sabadell, teníem grans potencials, però no aconseguíem alinear-los. Avui és un exemple d’alineament entre el banc, la fundació, el Govern del país i, evidentment, l’Ajuntament, per treure un potencial que teníem acumulat en forma d’innovació empresarial en aquest territori”; ha afegit Gibert.
Un aliniament entre institucions públiques i privades, una col·laboració publicoprivada "clau no només pel present sinó de cara al futur per al progrés econòmic i el progrés social. Sabadell passa per un bon moment: estem atraient inversions d’empreses molt importants i s’està treballant per tenir més sòl industrial", ha explicat el president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas.
En la mateixa línia s'ha expressat Xavier Comerma, director general adjunt de Banc Sabadell, afegint que "la col·laboració publicoprivada és un exemple que funciona i crea oportunitats reals que són bones per al teixit productiu del país. Avui, la indústria necessita incrementar la seva productivitat, i la seva productivitat s’incrementa invertint en actius no tangibles. Això vol dir formació, talent i tecnologia".
Per la seva part, l'alcaldessa Marta Farrés, ha reafirmat l'aposta de la ciutat en la indústria, i en concret, la tèxtil, defensant que "Sabadell té la clara voluntat per treballar per la indústria, que és importantíssima. Avui, el tèxtil sabadellenc representa el 19% de la indústria local".
Com es tradueix?
Per fer front als reptes i objectius establerts en el conveni, s'articularan diverses activitats, entre les quals, la Jornada DCA de difusió tecnològica, centrada en les verticals de la Digital Catalonia Alliance (DCA); la sessió de treball sobre finançament, amb la participació de la Fundació per la Indústria, BStartup i la DCA, per identificar oportunitats de finançament per a empreses industrials; i la Jornada de matchmaking, per connectar empreses industrials i startups tecnològiques.
Aquest mateix matí, un cop finalitzada la signatura, ha tingut lloc la primera acció emmarcada en el conveni: el ‘Taller de reptes de la indústria tèxtil en l’àmbit de la sostenibilitat’, organitzat en el marc del ChallengeDCA i impulsat per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball i el centre de recerca i2CAT.