Les aturades continuen en diferents àmbits a Catalunya. Ara, afecten el transport ferroviari. CCOO i UGT han convocat una vaga parcial a la xarxa de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiraven a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. La mediació amb Renfe aquest dimecres ha acabat sense acord. Segons han explicat fonts sindicals a l’ACN, tot i que la reunió coordinada per la Generalitat hagi conclòs sense consens, les organitzacions continuen negociant amb l’empresa amb la voluntat d’arribar a un pacte. Tanmateix, encara no hi ha data per a una nova trobada. \r\n\r\nEntre les reivindicacions que fan hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer -que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància i que denuncien que no s'està complint-, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l’aturada de docents convocada a tot Catalunya, dins de les 17 jornades de mobilització del sector de l’educació aquest final de curs. \r\n