Què passarà amb la discoteca Waka Sabadell?

La discoteca Waka Sabadell, situada a Sant Quirze, ha estat en les últimes setmanes en la primera plana mediàtica. La informació avançada per 'Metrópoli Abierta' sobre el tancament imminent de la sala va generar una gran repercussió en el món de l'oci nocturn. Després del ball de dates, el límit es fixava el 21 de maig. Sobre el paper, l'últim dia que les instal·lacions podrien operar sota les condicions actuals. El futur de l'activitat, però, està obert i tot apunta que les desavinences entre Administració i propietat continuaran per la via judicial.
Cinc anys per adaptar l'activitat
El maig del 2021, la Comissió de Territori de la Generalitat va aprovar la modificació dels usos dels polígons de Sant Quirze, impulsada per l'Ajuntament vallesà després d'un debat obert amb la ciutadania. Aleshores, es posava el comptador en marxa, amb un període de cinc anys perquè tots els locals afectats per la modificació -set en total- adaptessin l'activitat a la nova normativa que ha d'entrar ara en vigor. A grans trets, el pla especial d'usos volia acabar amb discoteques de gran format, seguint la postura que ja havia adoptat el consistori sabadellenc abans, amb qui compartien una part de la Zona Hermètica.
Fonts municipals detallen que la qüestió afecta el polígon Can Torres-Can Llobet, Can Canals i Can Casablanques. En ells, altres locals d'oci -en cap cas macrodiscoteques- ja han adaptat la seva oferta als clients. Alguns, quedant-se només en la part de restauració, sense sala de ball, segons precisa al Diari l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras. La responsable defensa la posició del govern local. "Hi ha un acord ferm i no el variarem. No parlarem de com adequar-la. No hi pot ser. I ja està", sentencia, lamentant la bel·ligerància que ha patit en el passat, quan ha denunciat alguns episodis viscuts a la sala.
La programació de festes es manté
Tal com han detallat 3Cat i l'ACN de fonts de la propietat, el gestor de l'espai ja ha expressat que no té cap intenció de modificar l'exercici actual de la discoteca. De fet, a les xarxes socials han anunciat esdeveniments en les pròximes setmanes, amb convidats que actuaran en el recinte. En cap cas es planteja fer una festa de comiat ni hi ha cap indici que dibuixi un replantejament. En aquest context, des de l'Ajuntament de Sant Quirze treballen amb l'escenari que s'entri en una fase sancionadora fins que es precinti cautelarment l'establiment. "S'entrarà per força en una fase cautelar. Quan l'Administració regula i es trenca la norma, hi ha unes conseqüències", diu Oliveras. Una resposta que es podria allargar.
El consistori reitera que ha donat un temps preceptiu i que el marge s'esgota. A més, afegeixen que els contactes amb l'empresa s'han limitat a la via legal, després que la companyia hagi recorregut els canvis urbanístics contra la Generalitat. Malgrat que la vigència sigui viva -posició a la qual s'aferra la propietat-, des de l'executiu local es considera que cal cessar l'activitat. Avui, la incertesa sobrevola la discoteca, acostumada a acollir fins a 3.000 persones. "Estem fent el que ens ha demanat la ciutadania i el que ja ha fet l'Administració del costat. Pacifiquem l'espai. Ja entenc que es trobarà a faltar i que la gent té dret a fer lleure. Però és la situació que tenim", tanca Oliveras. Mentrestant, la Fecasarm, la patronal de l’hostaleria i l’oci nocturn, considera que l'hipotètic tancament i la reducció de llicències és dolenta pel sector. Asseguren que perjudica l’oferta en diferents municipis i que s’està fent sense pensar en les “conseqüències” de la desaparició d’aquesta mena d’oci.