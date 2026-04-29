Contenidors tancats per a orgànica i resta, el model de residus preferit a Sant Quirze

La ciutadania de Sant Quirze ha triat el model de recollida de residus que incorpora contenidors tancats amb identificació d’usuari per a les fraccions d’orgànica i resta, mantenint oberts els de paper i cartró, envasos lleugers i vidre. La votació, ja finalitzada, ha situat aquesta opció com la preferida amb una clara majoria. En concret, el model guanyador ha obtingut 902 vots, el 67,62% del total, segons dades facilitades pel consistori. En total, 1.334 persones han participat en el procés. La participació ha estat lleugerament superior entre les dones (57%). Per barris, Mas Duran ha registrat més votants (177), seguit de Sant Quirze Jardí, Vall Suau i Can Feliu (167). Pel que fa a l’edat, la participació s’ha concentrat sobretot entre els 41 i els 70 anys.
La consulta s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament d’adaptar el servei als requisits ambientals i legals vigents, amb l’objectiu de millorar els nivells de reciclatge, tal com estableix la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Tot i que el resultat té caràcter informatiu, la intenció del govern local és que sigui determinant per definir el futur model de gestió de residus al municipi. En aquest sentit, l'alcaldessa Elisabeth Oliveras va confirmar al Diari la voluntat de posar en marxa el mecanisme avalat pels veïns. La proposta s'haurà de presentar al ple, que haurà de donar llum verda perquè es pugui licitar el nou contracte del servei i es facin les adquisicions dels materials necessaris -inclosos els camions per a la neteja viària, que també està en pròrroga-. La previsió és que el canvi fructifiqui després de les eleccions municipals del 2027.
El procés estava obert a les persones empadronades al municipi abans del 31 de març de 2026 i majors de 16 anys a 26 d’abril, amb un únic vot per persona. La participació s’ha pogut fer tant en línia, a través de la plataforma municipal, com presencialment, en diversos equipaments habilitats. La consulta plantejava tres alternatives tècnicament viables per al servei de recollida. A més del model escollit, s’hi incloïa una opció amb contenidors tancats també per als envasos -mantenint oberts els de paper i cartró i vidre- (394 vots); i una tercera via basada en un contenidor multifracció que canviava d’ús segons un calendari setmanal, combinat amb contenidors d’orgànica tancats i de vidre (38 vots).