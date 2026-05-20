FOTOS | Mobilització contra el tancament d'una línia d'I3 a l'escola Taula Rodona

La comunitat educativa està en peu de guerra en les últimes setmanes, a les portes d'un final de curs que s'espera encara més mogut. Més enllà de les mobilitzacions dels docents, algunes famílies també han decidit alçar la veu pels moviments previstos pel Departament d'Educació de cara al curs que ve. Alguns, afecten el funcionament de centres vallesans, que veuen com a partir del mes de setembre perdran línies, especialment, a I3.
Un d'aquests casos, explicat pel Diari, s'experimentarà a l'escola Taula Rodona de Sant Quirze. Per això, des de l'AFA del centre han organitzat aquest dimecres una concentració a primera hora per reclamar que el Departament replantegi la seva postura. Al voltant de mig centenar de persones han sortit des de les portes de l'equipament educatiu amb pancartes, xiulets, cassoles i altres elements per expressar el seu malestar. L'objectiu era demostrar que darrere del centre hi ha "una comunitat unida, implicada i disposada a defensar el futur dels infants", sostenen.
La comitiva s'ha desplaçat fins a la rotonda de la benzinera, passant pel pont de la C-58, per fer visible la seva queixa. "Menys línies avui pot significar amb el temps menys recursos per a l’escola, menys estabilitat en el projecte educatiu, menys famílies i menys comunitat, menys activitats i menys extraescolars i menys capacitat per impulsar projectes de millora. En definitiva: una escola més petita i amb menys oportunitats per a tothom", conclouen, reclamant mantenir les dues línies per als més petits. L'escenari a Sant Quirze continua obert i fonts d'Educació consultades fa pocs dies demanaven prudència i apostaven per esperar als moviments definitius.