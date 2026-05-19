Marc Basté: "És un premi a la confiança, a l'esforç i al talent"

El Premi Nacional de Comunicació ja és una realitat. Aquest dimarts al vespre, l'editor del Diari, Marc Basté, ha recollit el guardó atorgat per la Generalitat de Catalunya que premia la capçalera per ser una "referència pel periodisme local català" i per la seva tasca periodística de proximitat, arrelada al territori. L’acte de lliurament s’ha celebrat al Teatre Principal de Sabadell –segona vegada des de 1999 que es fa a fora de Barcelona– i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en una cerimònia que ha reunit representants del món de la comunicació i les institucions catalanes. Després d'una presentació de benvinguda a càrrec de Laura Fa i Lorena Vázquez –Les Mamarazzis–, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, també han intervingut en l'acte.
Acompanyat de l'aplaudiment dels assistents, Basté ha pujat a l'escenari a rebre el premi que reconeix la feina feta pel Diari durant tot l'any i tota la seva història, i ha dedicat unes paraules d'agraïment a tants anys d'esforç i a tothom qui ha fet possible el guardó: "Fa més de 170 anys que Sabadell té un Diari de Sabadell, amb aquest nom, i aquest any estem celebrant el cinquantenari de la nova etapa. El rebem amb la il·lusió del primer dia, ara fa vuit anys", ha dit. L'any 2018, Novapress Edicions va adquirir el Diari i ha anat ampliant les capçaleres que formen part del grup, "amb epicentre a Sabadell", ha remarcat l'editor.
"És un premi a la confiança, esforç i talent dels companys de viatge", ha subratllat. Així, ha agraït a tots els socis i consellers, als redactors amb qui ha treballat, als col·laboradors, i als sabadellencs i sabadellenques, però, sobretot, "als subscriptors i als clients perquè ens han abraçat d'una manera que quan vam començar era molt difícil de preveure". L'inici, ha dit, no va ser senzill: "Fa vuit anys, rebíem felicitacions que semblaven un condol. El camí no ha estat fàcil, ni sembla que ho hagi de ser, però us dic que és una missió a la qual dediquem tots els esforços", ha apuntat.
Després de donar les gràcies "a la feina de l'entramat institucional" de Catalunya i Sabadell, ha subratllat que "els mitjans som un actor necessari, la plaça del poble o mirall de la societat. Som responsables del que fem i el periodisme de proximitat és la primera i l'última trinxera que lluita per la llengua i la cultura catalanes". Finalment, fent referència a la proximitat i la implicació de la redacció amb la ciutat, ha conclòs la intervenció assegurant que "ens trobareu sopant als restaurants de Sabadell, corrent pel Rodal o als bars de la ciutat". "Visca el periodisme de proximitat i visca Sabadell", ha tancat.