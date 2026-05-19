El Diari rep avui el Premi Nacional de Comunicació

El Diari de Sabadell rebrà aquest dimarts, 19 de maig, el Premi Nacional de Comunicació 2025 en l’àmbit de Comunicació de Proximitat atorgat per la Generalitat de Catalunya. Els reconeixements s’entregaran al vespre durant un acte al Teatre Principal de Sabadell. El guardó s’atorga ex aequo amb el programa Hospital de proximitat, coproduït per TV Mataró i la Xarxa Audiovisual Local (XAL). El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà l’acte, que comptarà amb la benvinguda i presentació a càrrec de les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez. Fa va oferir el pregó de la Festa Major de Sabadell de l’any passat juntament amb la sabadellenca Marta Pontnou. A continuació intervindran l’alcaldessa, Marta Farrés, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L’editor del Diari, Marc Basté, recollirà el guardó.
El Govern atorga el reconeixement al Diari de Sabadell per ser una “capçalera de referència del periodisme local català, hereva d’una llarga tradició periodística i profundament vinculada a la vida informativa, cívica i cultural de la ciutat i del Vallès”. També destaca la “continuïtat i la capacitat d’adaptació” de la capçalera, de la qual destaca el seu arrelament al territori i li reconeix dur a terme una “aportació rellevant al pluralisme informatiu local”. En el cas de la docusèrie Hospital de proximitat, se la reconeix “per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients”.
Més premiats
A banda de la categoria de Comunicació de Proximitat, n’hi ha sis més. Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa al Banc Sabadell, en reconeixement a la campanya de màrqueting i comunicació duta a terme durant l’opa hostil del BBVA. Premi Nacional de Comunicació Digital a la plataforma 3Cat; Premi Nacional de Comunicació Radiofònica a RAC1; Premi Nacional de Comunicació Televisiva a RTVE Catalunya; Premi Nacional de Comunicació de Premsa a Esther Vera Garcia i, finalment, Premi Nacional d’Honor a Justo Molinero Calero.
Emissió en directe
L’acte es retransmetrà en directe a partir de les 19.30 h pel canal 3catinfo, així com pel web govern.cat i les xarxes socials del Govern. I, com ha de ser, el Diari també publicarà la cobertura de l’acte. Els Premis Nacionals de Comunicació van ser creats l’any 1999 amb motiu del 75è aniversari del naixement de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya i reconeixen l’excel·lència en el camp de la comunicació a Catalunya i en llengua catalana.