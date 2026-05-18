Els rocieros marxen a Almonte: "Portarem la bandera de Sabadell al Rocío"

La Hermandad del Rocío de Sabadell es prepara per a peregrinar, un any més, a la Romeria del Rocío 2026 que tindrà lloc del 22 al 25 de maig. L'entitat sabadellenca, fundada l’any 1992, no ha faltat cap any a la seva cita des d’Almonte fins a l’Aldea recorrent l’històric camí de los Llanos. La Hermandad viatja amb 85 persones, mentre que prop de 250 sabadellencs participaran també en el camí dels Llanos, incorporant-se al trajecte el divendres.
"Viurem una romeria important en un any jubilar, en un any que també a l'agost coincidirà amb el trasllat de la Verge del Rocío", expressa Valenzuela. "També hi haurà absències notables, com el nostre majordom d'honor, Andrés Muñoz Plata, que va morir fa un temps i aquest serà el primer any que no participi amb nosaltres", recorda. Així i tot, Valenzuela sosté que portaran la bandera de Sabadell per terres de Doñana i de Huelva.
De fet, dissabte passat es van celebrar a Sabadell els actes previs a la Romeria del Rocío 2026, en una jornada marcada per la tradició, l’emoció i la gran participació. La Parròquia de Sant Francesc d’Assís va acollir la Solemne Missa de Romers i el XXVII Pregó Rociero, en el marc del qual també es va fer la presentació del cartell oficial de la Romeria 2026. Durant l’eucaristia, van prendre la paraula Ángeles Moráguez, Hermana Mayor, i María del Mar Mayorquín, Alcaldessa de Carretas, que van oferir un pregó emotiu acompanyat pels cants del cor. Els dies previs, del 14 al 16 de maig, també s’havia celebrat el solemne Tridu en honor a María Santíssima del Rocío davant de l’altar de culte al Simpecado.
Un cop finalitzada la missa, els assistents es van traslladar a la Masia de la Granja del Pas, on es va celebrar el tradicional sopar i vetllada rociera. L’acte va reunir unes 240 persones en un ambient festiu, amb l’actuació del grup Sevillanía, que va posar música a una nit de germanor i il·lusió abans de la sortida cap a Huelva. Segons exposa el president de la Hermandad del Rocío de Sabadell, Toni Valenzuela, aquests actes van suposar el punt final dels preparatius abans de la partida cap a la Romeria, que enguany s’inicia dimarts a la nit.