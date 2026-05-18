Sabadell

Pluja aquest dilluns i canvi de temperatures imminent a Sabadell: consulta la previsió de la setmana

S'espera que a partir de dijous s'assoleixin els 28 ºC de màxima

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 09:46
Actualitzat el 18 de maig de 2026 a les 09:52

Canvi de temps a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'alguns ruixats durant aquest dilluns i d'un increment notable de les temperatures a partir de dimecres. Es preveu que aquest dilluns, 18 de maig, es vagi ennuvolant progressivament i comencin a arribar els primers ruixats a les 11 h i es vagin intensificant a mesura que avancen les hores. Respecte a la temperatura, es preveu que oscil·li entre els 15 ºC i el 20 ºC. Per als pròxims dies, s'espera un clima que anirà canviant progressivament i a partir de dimecres ja es preveu que el sol predomini durant la resta de setmana i que els termòmetres arribin fins als 28 ºC de màxima.

Aquest dimarts els núvols batallaran el protagonisme al sol, amb una temperatura lleugerament superior a la que es registrarà aquest dilluns a la ciutat. Segons la predicció automàtica generada a partir de models meteorològics, no s'esperen precipitacions fins dimarts de la setmana que ve. Així, durant els pròxims dies, les nuvolades aniran desapareixent i tornaran a arribar dilluns vinent. El canvi més dràstic d'aquests dies serà l'increment de temperatures a tot Sabadell, el Vallès i bona part del territori català: fins dimecres, s'esperen màximes de 25 ºC i mínimes de 13 ºC. Aquests valors marquen el que pot ser el tomb definitiu que indica que arriba l'estiu i hi ha una pujada generalitzada dels termòmetres. De fet, des d'aquest dijous fins aquest diumenge es preveu que s'assoleixin pics de fins a 28 ºC, amb mínimes de 15 ºC. 

