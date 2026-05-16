FOTOS | El Medievàlia omple de parades i espectacles l'entorn del Mercat Central

Milers de persones han passat pel Medievàlia al llarg d'aquest dissabte, una festa que fins al diumenge a la nit omplirà amb gairebé un centenar de parades l'entorn del Mercat Central. Hi ha petites botigues d'artesania, productes gastronòmics i restauració, a més d'espectacles, tallers i mostres d'oficis. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMedievàlia 2026 a Sabadell\r\n\tVÍCTOR CASTILLO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n