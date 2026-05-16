FOTOS | El Medievàlia omple de parades i espectacles l'entorn del Mercat Central

Publicat el 16 de maig de 2026 a les 19:17

Milers de persones han passat pel Medievàlia al llarg d'aquest dissabte, una festa que fins al diumenge a la nit omplirà amb gairebé un centenar de parades l'entorn del Mercat Central. Hi ha petites botigues d'artesania, productes gastronòmics i restauració, a més d'espectacles, tallers i mostres d'oficis.

Medievàlia 2026 a Sabadell

VÍCTOR CASTILLO

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