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FOTOS | El Medievàlia omple de parades i espectacles l'entorn del Mercat Central

Durant tres dies, la festa recrea el segle XV al Centre de Sabadell

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Publicat el 16 de maig de 2026 a les 19:17

Milers de persones han passat pel Medievàlia al llarg d'aquest dissabte, una festa que fins al diumenge a la nit omplirà amb gairebé un centenar de parades l'entorn del Mercat Central. Hi ha petites botigues d'artesania, productes gastronòmics i restauració, a més d'espectacles, tallers i mostres d'oficis. 

 

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