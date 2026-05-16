El talent sènior truca a la porta: "El col·lectiu 45+ aporta experiència, actitud i compromís"

Més de la meitat dels sabadellencs en situació d’atur són professionals que tenen 45 o més anys, essent, amb escreix, el col·lectiu de persones més castigat per reincorporar-se al mercat laboral. Segons les darreres dades de l’Observatori de l’Economia Local (OEL), al tancament del passat mes de febrer hi havia 10.749 persones en situació d’atur, de les quals 6.108 del col·lectiu sènior.
Per abordar aquesta problemàtica, la Cambra de Comerç va celebrar el passat dijous una nova edició de Fira Talent 45+ al Catalonia Gran Hotel Verdi per connectar professionals majors de 45 anys amb empreses compromeses amb la incorporació de talent sènior, en la que van participar-hi més de 150 demandants d’ocupació i més de vint companyies que van oferir un centenar de llocs de feina.
Durant l’esdeveniment, responsables de recursos humans d’una vintena de companyies participants van reivindicar el valor del talent sènior i van coincidir a assenyalar que encara persisteixen perjudicis a l’hora de contractar professionals majors de 45 anys.
Juan Manuel Pérez, cap de recursos humans d’Arogreen, va defensar que a la seva empresa “l’edat mai surt” quan es tracta de seleccionar personal. “Nosaltres busquem persones que puguin, vulguin i sàpiguen treballar. Si necessito un perfil concret, busco algú que compleixi uns requisits, no una edat determinada”.
Tot i això, va reconèixer que encara hi ha reticències en algunes empreses: “A vegades hi ha una certa por de gestionar persones més grans que tu i això genera un rebuig inicial. Cal fer una tasca d’acompanyament perquè sovint aquests perfils poden aportar moltíssim”.
En la mateixa línia va expressar-se Natàlia Núñez, HR Consultant i Talent Acquisition de Persona Service, qui va apuntar que el gran repte continua sent “canviar la mirada de les empreses”. “Costa canviar la percepció dels clients. El col·lectiu 45+ aporta experiència, actitud i compromís”.
Segons Pérez, el talent sènior aporta estabilitat, compromís i experiència, especialment en comparació amb els perfils més joves. “El perfil júnior té moltes ganes de menjar-se el món, però el perfil sènior té més contacte amb la realitat i valora més l’estabilitat”. El responsable de recursos humans també va posar l’accent en la importància de les actituds per sobre dels coneixements tècnics. “Contractem pel talent i acomiadem pel tarannà”, va assegurar, citant una frase del consultor Marcos Urarte. “Moltes vegades les empreses busquen coneixements concrets, però quan una incorporació no funciona és per actituds o problemes de convivència”. Segons Pérez, la predisposició, la capacitat d’aprendre i l’empenta són aspectes clau: “La majoria de posicions no necessiten enginyers de la NASA, necessiten gent oberta de ment i amb actitud”.
Des de Batec Mobility, la responsable de personal, Núria Torra, va defensar que l’experiència és “molt valuosa” en determinats càrrecs dins de la companyia santquirzenca, posant en valor el col·lectiu 45+ apuntant que “si busquem un cap d’equip o un mànager, rarament apostarem per un perfil molt jove. Necessitem persones amb experiència, que sàpiguen liderar equips i gestionar situacions d’estrès”.
La transferència del coneixement també va ser un dels aspectes més rellevants al llarg de la jornada, apostant per equips intergeneracionals, com va recordar Torra, assegurant que “tenim persones amb molta experiència que acaben ensenyant els més joves. Aquesta transmissió és molt valuosa”, deixant clar que a l’hora de contractar “no es descarta en absolut” el col·lectiu 45+. “Quan t’interessa una persona, la vas a buscar”.
Des d’Arogreen, també aposten per aquesta combinació dins dels equips perquè “quan el perfil sènior és un bon treballador, sovint acaba exercint un lideratge natural sobre els perfils més joves i es genera una situació ideal”, va defensar Juan Manuel Pérez.
Teté Delgado: “Els equips intergeneracionals funcionen millor”
“És més fàcil quedar-se a casa pensant que ja no serveixes o que no et truquen, però has de tenir confiança en tu mateix. Ets la mateixa persona que fa un any”, explica Teté Delgado.
L’actriu, que col·labora amb la càtedra sobre edatisme de la Universitat de Vigo, va ser a la Fira Talent 45+, on va oferir la xerrada El poder de reinventar-se, compartint amb els presents la necessitat de no rendir-se davant les dificultats laborals i de mantenir una actitud activa i oberta, independentment de l’edat. Sobre aquesta qüestió, va assegurar que el mercat laboral “no és coherent” quan penalitza l’edat. “Els equips intergeneracionals funcionen millor. Uns aporten experiència i els altres, joventut; no han de xocar, s’han de complementar”.
Sobre la capacitat de reinventar-se, Delgado va defensar la necessitat de fer introspecció i detectar noves oportunitats professionals. “Has de pensar què saps fer, què t’agrada i quins buits hi ha al mercat laboral. No t’has de posar límits tu mateix”, va explicar, reivindicant que amb els anys no només es manté l’experiència, sinó que també “millora la categoria humana”.
L’actriu també va posar l’accent en la salut mental i l’actitud personal com a elements clau. “Els coneixements són imprescindibles, igual que l’experiència i el currículum, però l’actitud és molt important”. Finalment, Teté Delgado, va recordar que cal afrontar els reptes, sigui de l’àmbit que sigui, “amb energia positiva i sense un ego desmesurat” és essencial perquè els equips de treball vagin en la bona direcció.