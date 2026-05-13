Aliança entre Fluidra i European Aquatics per impulsar l'accés universal a l'aprenentatge de la natació

Fluidra, líder mundial en equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i del 'wellness', i European Aquatics, l'organisme rector dels esports aquàtics a Europa, han firmat un acord per llançar dos programes per modernitzar instal·lacions aquàtiques i ampliar l'accés a l'aprenentatge de la natació.
La iniciativa respon a dos dels principals desafiaments del sector: l'envelliment del parc de piscines públiques i la falta d'infraestructures que limita l'accés a la natació en determinades regions. Aquesta aliança, segons defensen des de la companyia presidida per Eloi Planes, "suposa un pas més en la relació entre European Aquatics i Fluidra, que fins ara s'havia centrat en el patrocini d'esdeveniments aquàtics i el desenvolupament de piscines de competició i s'amplia amb aquest acord a iniciatives amb més impacte social".
El Refurbishment Program té per objectiu actualitzar instal·lacions aquàtiques existents mitjançant auditories tècniques gratuïtes a tota Europa, sense compromís posterior. A partir d'aquestes avaluacions, Fluidra desenvolupa propostes de millora orientades a optimitzar l'eficiència operativa, reforçar la seguretat de les instal·lacions i allargar la seva vida útil, a més de reduir consum energètic. Així mateix, les solucions incorporen criteris de sostenibilitat i digitalització per adaptar les instal·lacions als estàndards actuals del sector.
El segon eix de l'acord se centra en el desplegament de piscines mòbils dissenyades per implementar el programa Learn-to-swim en zones sense accés a instal·lacions aquàtiques. A través d'aquesta iniciativa, s'estima que milers de persones de més de 50 regions europees, entre elles àrees d'Espanya, "puguin aprendre a nedar gràcies a piscines mòbils instal·lades en zones sense infraestructures aquàtiques".