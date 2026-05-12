Moventia reforça la seva estructura corporativa

Moventia, multinacional d’origen familiar i sabadellenc, experta en mobilitat, ha nomenat Marià de Visa nou director jurídic del grup. La incorporació, segons apunten des de la companyia, servirà per reforçar "l’estructura corporativa en un moment clau per a la seva evolució, marcat per l’expansió del negoci, la consolidació organitzativa i els reptes regulatoris associats al sector de la mobilitat".
De Visa s’incorpora a Moventia després de gairebé una dècada a Cuatrecasas, on ha desenvolupat diverses funcions vinculades especialment al dret administratiu, ambiental, regulatori, transaccional i de la contractació pública.
Des de la compamnyia centenària expliquen que "la seva trajectòria li ha permès participar de forma habitual en litigis i operacions d’elevada complexitat jurídica, prestant assessorament en matèria de dret administratiu, regulatori, mediambiental i de la contractació pública, i aportant soluciones en entorns altament regulats".
La vicepresidenta corporativa de Moventia, Sílvia Martí, destaca "la incorporació de Marià respon a la voluntat de continuar enfortint l’estructura corporativa de Moventia en una etapa de creixement i transformació. Comptar amb un perfil especialitzat en regulació, sostenibilitat i contractació pública ens permetrà afrontar amb més garanties un entorn jurídic cada vegada més complex i, alhora, reforçar el paper de l’àrea legal com a soci estratègic per al negoci.”
Per la seva banda, Marià de Visa afegeix que “m’incorporo a Moventia amb la voluntat d’aportar una visió jurídica pràctica, transversal i molt connectada amb el negoci. Crec que l’àrea jurídica ha d’estar a prop dels equips, entendre les seves necessitats i contribuir a transformar la complexitat en solucions que permetin avançar amb seguretat. El sector de la mobilitat viu un moment de profunda transformació, i l’àrea jurídica ha de ser un actiu estratègic per anticipar riscos i generar oportunitats".