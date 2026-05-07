Fluidra tanca el primer trimestre amb unes vendes de 564 milions d'euros

Fluidra ha guanyat 46 milions d'euros en el primer trimestre, un 4,6% menys que l'any anterior per "l'efecte de la divisa", segons ha informat a la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV). La companyia especialitzada en el sector de la piscina i el 'wellness' va assolir el mateix nivell de vendes que l'any anterior amb 564 milions d'euros.
El resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat es va reduir un 4,8% fins als 124 milions d'euros. El marge sobre vendes va ser d'un 22%, una reducció respecte al 23,3% de l'any passat, per l'efecte del mix geogràfic i de producte, la inflació i les inversions estratègiques que només van ser "parcialment compensats" per la contribució positiva dels preus i els estalvia del pla eficiència.
Pel que fa als efectes pel conflicte de la guerra d'Orient Mitjà, Fluidra va implementar pujades de preus i recàrrecs de transport a partir de maig per ajudar a compensar la pressió inflacionista. La companyia també ha dut a terme mesures per reduir costos fixos per generar estalvis durant la resta de l'any.
En un comunicat, la companyia presidida per Eloi Planes ha dit que el primer trimestre ha anat “en línia amb les expectatives” que tenien i han considerat que es tracta d’un “bon inici d’any” per l’empresa. Fluidra ha destacat que a “tipus de canvi constants” el benefici net hauria augmentat un 6,4% interanual i les vendes un 5,4% més.
Durant aquest període, Fluidra va completar l’adquisició de VarioPool reforçant la posició al segment de Piscina Comercial. L’empresa també va firmar recentment un acord per adquirir el distribuïdor sud-africà Riaan Pool.
Aiper, empresa especialitzada en solucions tecnològiques sense cable per la neteja de piscines, està obtenint “bons resultats en la línia del previst”. Fluidra va anunciar l’abril passat que compararia un 27% del fabricant.
Segons la presentació dels resultats que Fluidra ha fet arribar a la CNMV, la companyia manté els objectius que tenia per l’any “tot i la incertesa geopolítica i macroeconòmica”. Així, planteja incrementar les vendes entre un 3% i un 7% respecte al 2025, incrementar el marge del resultat brut d’explotació entre un 23,3% i un 24,3%.