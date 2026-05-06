Banc Sabadell inicia una nova etapa amb l'arribada del nou conseller delegat Marc Armengol

Banc Sabadell ha viscut aquest dimecres una de les Juntes Generals Ordinàries d’Accionistes més emotives que es recorden. I per diversos motius: per celebrar la continuïtat de l’entitat en el seu camí en solitari després del resultat de l’opa del BBVA, per l’adeu del conseller delegat César González-Bueno i per la ratificació del terrassenc Marc Armengol com a nou CEO de l’entitat sabadellenca presidida pel sabadellenc Josep Oliu.
En la seva intervenció, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha reivindicat la trajectòria de l’entitat —que enguany celebra 145 anys d’història— i la seva capacitat d’adaptació com a clau de la seva supervivència i creixement: “Arribar fins aquí només ha estat possible perquè el banc ha estat capaç d’adaptar-se, una vegada i una altra, als diferents cicles econòmics i als canvis de l’entorn, especialment els tecnològics”.
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, durant la seva intervenció
En aquest sentit, ha posat en valor els fonaments del model Sabadell: “El no conformisme, la innovació, la visió de futur i l’adaptació ràpida i constant són l’essència de l’ADN de l’entitat”. I subratlla el moment actual del banc: “Som avui una entitat rendible, solvent i consolidada en el sistema financer espanyol, amb una estratègia clara orientada a la competitivitat sostenible i a la creació de valor per als accionistes”.
Oliu, satisfet per tornar a casa després d’un 2025 que hauria pogut posar fi a la història del Banc Sabadell, no ha escatimat en elogis cap al conseller delegat sortint, César González-Bueno, a qui li ha reconegut “una profunda transformació del banc i una gestió magnífica”, destacant que ha portat l’entitat “fins al millor moment de la seva història”.
Oliu i González-Bueno / D. CHAO
Un dels plats forts de la Junta ha arribat amb la intervenció de González-Bueno, que avui ha posat punt final a cinc anys al capdavant de la gestió de l’entitat: “Banc Sabadell és un banc rendible, solvent i amb el reconeixement del mercat. I, el més important, aquest banc té un gran futur”. L’exconseller delegat ha insistit en la creació de valor per a l’accionista com un dels grans èxits de la seva gestió: “El valor per a l’accionista s’ha multiplicat per més de 12 vegades des de finals de 2020”, convertint l’entitat en “el millor valor de l’Ibex i el millor entre els bancs europeus en aquest període”.
També ha remarcat la capacitat de generar capital i retornar-lo: “Tenim una forta capacitat per generar capital i un compromís ferm de distribuir-lo entre els nostres accionistes”, recordant que la remuneració total el 2025 ascendeix a 1.500 milions d’euros, prop del 9% de la capitalització borsària.
Així mateix, ha repassat la transformació del banc —des d’una banca de particulars sense rendibilitat el 2021 fins a un model avui competitiu i digitalitzat, amb reforç del negoci d’empreses i millora del perfil de risc—.
El fins avui conseller delegat, César González-Bueno
En cloure la seva intervenció, en què ha assegurat que “han estat cinc anys intensos, exigents, moltes vegades complexos, però sempre apassionants i en què avui tanco una etapa extraordinària”, l’executiu rep els aplaudiments dels diversos centenars d’accionistes presents a Fira Sabadell, repetint-se una escena emotiva que ja s’havia vist en juntes anteriors.
Ja en el tram final de la Junta, el nou conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol, s'ha dirigit als accionistes després de ser ratificat, fixant com a prioritat l’evolució del projecte de l’entitat: “És el moment de fer un nou salt per portar el negoci i l’organització al següent nivell en benefici dels nostres clients”.
El nou conseller delegat, el terrassenc Marc Armengol
En clau estratègica, ha reivindicat el model de banca de relació: “L’ambició que ens ha de guiar serà convertir Banc Sabadell en el millor banc d’Espanya en banca de relació”. I, després de la venda de TSB, ha defensat un enfocament més proper: “Serem un banc més proper al territori, amb més capacitat d’escoltar els nostres clients i amb més agilitat en les respostes”.