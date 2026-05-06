Qui serà el nou rei o reina de l'esport sabadellenc?

L'esport sabadellenc busca un nou rei o reina que pugui ocupar el tron que Maica Garcia no podrà revalidar. La Festa de l'Esport coronarà el vencedor aquest dijous, en la gala que se celebra a partir de les 19 h al Teatre Principal. Després d'una edició, la de l'any passat, clarament marcada pels Jocs Olímpics de París, enguany hi ha més varietat entre els finalistes al premi a millor esportista. Fins a set dels deu candidats al guardó practiquen esports d'aigua en un any amb absències destacades, com la mateixa Garcia, Judith Forca, Dani Fernández o Aleix Gómez. A continuació us mostrem els mèrits de cada finalista per optar al premi:
Sergi Cabanas, waterpolo, CN Sabadell
Molt possiblement un dels grans favorits a alçar-se amb un guardó que ja va guanyar en la 69a Festa. En el 2025, Cabanas va ser peça important del Mundial en què la selecció espanyola es va penjar l'or, a Singapur. Consolidat com a jugador de renom internacional, va disputar la primera meitat de l'any amb el JUG Dubrovnik de Croàcia, aconseguint el títol de la Copa, i a l'estiu va tornar al Club Natació.
Nona Pérez, waterpolo, CN Sant Andreu
L'altra principal candidata al premi. La jove sabadellenca s'ha consolidat com una jugadora important en el panorama internacional, sent una de les referents de la selecció espanyola i el Sant Andreu. Amb les andreuenques va alçar la Copa de la Reina i es va proclamar campiona de la Champions, guanyant la final a l'Astralpool CN Sabadell, i amb Pérez escollida MVP. També es va penjar el bronze mundial a Singapur amb el combinat estatal. La European Aquatics, a més, la va distingir com a millor waterpolista europea de l'any.
Irene González, waterpolo, Astralpool CN Sabadell
La tercera waterpolista en la llista és una de les jugadores més consolidades en l'Astralpool. González va guanyar la Divisió d'Honor femenina amb el conjunt sabadellenc i va ser subcampiona de la Champions. Ja en la 25-26, va imposar-se en la Supercopa d'Espanya. Amb la selecció, igual que la Nona Pérez, va penjar-se el bronze en el Mundial de Singapur de l'estiu passat.
Txell Ferré, natació artística, CN Sabadell
Sense sortir de l'aigua, la jove Txell Ferré es continua consolidant en l'elit de la natació artística. L'inici del cicle olímpic va ser immaculat per a Ferré, que durant el 2025 es va penjar l'or en la rutina lliure i tècnic, per equips, del Campionat d'Europa i va ser plata al duet mixt tècnic. En el Mundial, la manresana formada al Club va aconseguir tres medalles de bronze en les rutines per equips. A més, també va aconseguir un bon grapat d'èxits en les diverses proves de la World Cup.
Óscar Salguero, natació adaptada, CN Sabadell
Un dels habituals entre els finalistes de la Festa. Salguero, en el 2025, ha compaginat els seus estudis per al MIR i la seva carrera esportiva. Va proclamar-se campió del món en el 4x100 estils mixt i, en la prova individual, va ser bronze als 100 braça SB8. El Consejo Superior de Deportes, a més, el va guardonar per aconseguir arribar a l'excel·lència esportiva i acadèmica en una carrera dual.
Sergio de Celis, natació, CN Sabadell
Potser no ha estat la millor temporada d'un altre habitual en els últims anys a la Festa. De Celis continua consolidat com un dels grans nedadors del panorama estatal amb èxits també internacionals com el bronze en el 4x50 estils de l'Europeu en piscina curta de Lublin amb un destacat paper del balear en l'última posta.
Diego Mira, natació, CN Sabadell
L'últim candidat d'esport d'aigua és un altre dels referents de la natació estatal. Diego Mira s'ha consolidat a l'elit aquesta temporada amb la seva participació en l'Europeu de Lublin en piscina curta, amb un bon sisè lloc als 400 estils, disciplina en què va batre el rècord d'Espanya.
Aïcha Camara, futbol, FC Barcelona
És una de les grans apostes de futur del Barça i, aquesta temporada, ja ha estat jugadora de ple dret del primer equip amb debuts oficials a la Lliga F i a la Champions. En el 2025, a part de la transició des del filial, també es va proclamar campiona d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola amb un destacat paper que li va valer per ser escollida en l'onze ideal del torneig.
Iker Pajares, esquaix, Club Tennis Sabadell
Un altre dels habituals entre els finalistes de la Festa. El 2025 va ser accidentat per a Pajares, amb algunes lesions que el van anar llastrant en la temporada. No obstant això, en els moments clau va saber respondre i va aconseguir, com a èxit més destacat, la medalla de bronze en l'Europeu, fregant la final amb diverses boles de partit que no va poder culminar. També va guanyar el seu cinquè títol espanyol individual i amb el Tennis Sabadell va ser campió estatal per equips.
'Chus' Oviedo, tir, Club Tir Sabadell
El tirador badienc es continua consolidant com un dels grans referents de la seva disciplina en l'àmbit estatal i amb bones actuacions internacionals. Oviedo va viure un 2025 de menys a més. Va participar en diverses proves de la Copa del Món i es va proclamar campió d'Espanya en diverses proves amb carabina d'aire. També va batre un rècord estatal en Carabina en tres posicions, disciplina en què també va aconseguir el títol estatal.
Pel que fa a les entitats, els candidats al premi són el Tennis Sabadell, el Cercle Sabadellès 1856, el Centre d'Esports Sabadell, el Club Esgrima Jaume Viladoms, el CE Gadex, l'OAR Gràcia, el FS Sabadell Femení, la Joventut Atlètica de Sabadell, el Motor Club i la Societat Coral Colón. En la gala també es distingiran cinc esportistes de projecció, cinc entitats de promoció i s'entregaran altres guardons a diverses figures vinculades amb l'esport sabadellenc.