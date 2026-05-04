El CN Sabadell ja coneix el seu primer rival en el 'play-off' d'ascens a Segona

El Club Natació ja sap a qui haurà de superar en la primera ronda del 'play-off' d'ascens a la Segona Divisió nacional de futbol sala. Els nedadors es veuran les cares amb El Pozo Ciudad de Murcia 'B', que va finalitzar tercer en el grup 4 de Segona B, i és el filial del llorejat club de màxima categoria. L'anada es disputarà aquest cap de setmana, a Múrcia, mentre que la tornada serà el dia 16-17 de maig, al pavelló del Nord.
El conjunt dirigit per Jordi Marín jugarà el segon partit de la ronda a casa després d'acabar la lliga regular en segona posició, com a subcampió del grup 3. Els sabadellencs van tancar la competició amb una treballada victòria davant de Les Corts (4-3) dissabte passat. Molt d'hora es van avançar els visitants amb una diana d'Alejandro Blasco en els primers instants. Passat l'equador del primer temps, Marc Pérez va igualar el duel, però Gerard Goberna va retornar l'avantatge barceloní. Just abans del descans, va reaccionar l'equip nedador a través d'Alex Llamas, qui va anotar un doblet per situar per primer cop per davant els seus al pas per vestidors.
A la represa, Jan Lacambra va tornar a empatar el duel, que no es va desequilibrar definitivament fins al tram final. Va ser Raúl Martín qui va trobar el camí per deixar els punts a casa i tancar la lliga amb la quarta victòria consecutiva. El Club millora la tercera posició de l'any passat amb un segon lloc que consolida un projecte que jugarà per segona temporada consecutiva el play-off d'ascens a la categoria de plata del futbol sala estatal. Per aconseguir la fita, els nedadors hauran de superar tres rondes. En la primera, els segons de cada grup es veuen les cares amb els tercers classificats. A la segona, ja entraran els campions de cadascun dels sis grups que componen la Segona B. Un últim repte per a una temporada excel·lent del Natació Sabadell.