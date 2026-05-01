Cartell de luxe al quart ITF Men’s World Tennis Tour del Cercle Sabadellès

Tennis internacional de nivell que torna un any més a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Durant una setmana, les pistes de l'entitat de la carretera de Bellaterra acolliran alguns dels millors jugadors amb la disputa del quart ITF Men’s World Tennis Tour. "Ara mateix, tenim un molt bon quadre. El nivell serà molt alt des del primer partit fins a l'últim", afirma l'Alberto Nievas, director del torneig per primera vegada. La competició arrencarà aquest mateix diumenge amb una fase prèvia reduïda de 32 jugadors que buscaran la classificació per al quadre principal, que ja té setze tenistes.
Un dels factors que preocupa l'organització és la meteorologia. Les previsions de pluges poden fer viure una mala passada. "Malauradament, pot passar, però confiem que el temps respecti, i si plou, que plogui poc. Tenim un equip de manteniment molt bo i estarem preparats pel que pugui passar. El torneig el fem entre tots i intentarem reestructurar horaris si ho hem de fer", afirma Nievas.
El cap de cartell serà un dels habituals en els tornejos internacionals a la ciutat: l'italià Lorenzo Giustino, actualment en la posició 207 del rànquing ATP. També estaran figures com el francès Dan Added (218), el britànic Oliver Crawford (222), que va ser finalista de l'edició de l'any passat, els espanyols Max Alcalá, Daniel Rincón o Oriol Roca o una estrella emergent com l'eslovè Ziga Sesko, campió de l'Open d'Austràlia júnior a principi d'any. En clau local, des de la fase prèvia competiran per un lloc en el quadre els joves Pablo Sánchez i Àlex Carballeira.
Tots dos jugaran junts, a més, en el quadre de dobles, que constarà de setze parelles. La gran final es disputarà el pròxim divendres a partir de les 18 h a la pista 1 del Cercle, una altra de les novetats. "Volem donar més entitat i importància als dobles i pensem que és la millor manera d'augmentar la visibilitat", diu Nievas. El torneig individual arribarà al seu desenllaç el pròxim cap de setmana. Dissabte dia 9 de maig, a partir de les 10 h, es disputaran les semifinals, mentre que la gran final serà diumenge a les 10:30 h.
Els competidors buscaran ser els successors d'un Dani Mérida que va guanyar l'edició del 2025 i ja s'ha fet un nom en l'elit del tennis internacional. "Aquests tornejos serveixen com a trampolí i aparador per aquests jugadors que volen donar una passa més. Tot està molt igualat, però t'ajuda a tirar la porta i és important continuar organitzant competicions d'aquestes característiques per fer créixer el nostre tennis", assegura el director del torneig. Torna el tennis de nivell internacional al Cercle Sabadellès.