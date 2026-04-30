El CN Sabadell guanya el SolarTradex Mataró i assegura la segona posició de la lliga regular

Era pràcticament un tràmit i, ara, ja és matemàtic. El CN Sabadell acabarà la Divisió d’Honor masculina com a segon classificat. El conjunt dirigit per Quim Colet es va imposar amb claredat al SolarTradex Mataró (17-10) a Can Llong en l’últim compromís de la fase regular de la lliga a casa. Aquesta segona plaça, de retruc, també assegura un dels objectius de la temporada: la presència a la Champions per a la temporada 26-27.
El conjunt sabadellenc va portar la iniciativa en el marcador des de l’inici i ja en el primer quart va començar a obrir escletxa. Rafa Vergara, Alberto Barroso i Òscar Asensio es van apuntar les primeres dianes dels locals. En el segon període, va intentar reaccionar el conjunt maresmenc, però un parcial de 3-0 abans del descans, amb els gols d’Asensio, Vergara i Kosta Averka, va obrir una diferència força definitiva al canvi de porteria (8-3).
Va ser a la represa que va arribar la sentència. Fede Panerai, Sergi Cabanas, Averka i el jove Tiago Carrió van castigar amb contundència els visitants i Martin Famera va fer el 13-4 abans del darrer quart de l’enfrontament. Sense massa història, es va relaxar el Club, que va ‘cedir’ l’últim parcial a un Mataró que va aprofitar per maquillar la derrota i engreixar el seu compte golejador fins al definitiu 17-10.
Va ser superior el Club Natació, que assegura matemàticament, un any més, la segona posició de la lliga regular i s’assegura el factor piscina de cara a la semifinal del play-off pel títol de lliga, que arrencarà el segon cap de setmana de maig a Can Llong davant del CN Barcelona, tercer de la lliga regular i únic equip, juntament amb l’Atlètic Barceloneta, capaç de guanyar els sabadellencs aquesta temporada a la Divisió d’Honor. Per l’altra banda del quadre, els mariners es veuran les cares amb el CN Terrassa. Abans, els de Colet tancaran la lliga regular avui dissabte a la piscina del CN Echeyde.